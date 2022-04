L’actionnaire majoritaire de Twitter, Elon Musk, demande à ses abonnés s’ils veulent un bouton d’édition

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Il semble que le nouvel actionnaire le plus important de Twitter, Elon Musk, veuille apporter des changements à la plate-forme, et le premier pourrait être un bouton d’édition demandé depuis longtemps. Le patron de Tesla a publié un sondage demandant à ses 80 millions d’abonnés si c’est quelque chose qu’ils aimeraient voir, et au moment de la rédaction de cet article, près des trois quarts des répondants ont voté en faveur de l’option.

Le sondage de Musk, qui a été publié hier – le jour même où il a été révélé qu’il détient une participation de 9,2 % dans Twitter – épelle délibérément le mot oui comme oui, soulignant le problème de longue date de l’impossibilité de corriger une faute de frappe dans un tweet une fois qu’il est sorti là pour tout voir. Contrairement à Facebook, qui permet aux utilisateurs de modifier les messages après avoir consulté le fil d’actualités, la seule option pour les utilisateurs de Twitter est de supprimer le tweet.

Voulez-vous un bouton d’édition ? – Elon Musk (@elonmusk) 5 avril 2022

Au moment de la rédaction, 73,6 % des 2 407 025 participants ont voté oui (ou oui) pour un bouton d’édition.

Une réponse que Musk a donnée à un autre utilisateur suggère le type de fonctionnalité qu’un bouton d’édition Twitter pourrait offrir

Cela semble raisonnable – Elon Musk (@elonmusk) 5 avril 2022

Ce qui est important dans le sondage de Musk, c’est que le PDG de Twitter, Parag Agrawal, l’a retweeté. Il a écrit que les conséquences du résultat seraient importantes et a exhorté les gens à voter avec prudence.

Les conséquences de ce scrutin seront importantes. Merci de voter prudemment. https://t.co/UDJIvznALB — Parag Agrawal (@paraga) 5 avril 2022

L’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a passé une grande partie de son temps à la tête de l’entreprise à se débattre avec l’idée d’un bouton d’édition. En 2016, il a déclaré qu’il « réfléchissait beaucoup » à l’ajout de la fonctionnalité et a fait allusion à son introduction à nouveau en 2018. Lors d’une apparition dans l’émission Joe Rogan en 2019, Dorsey a suggéré qu’une option d’édition Twitter pourrait offrir « un délai de 5 secondes ». à 30 secondes de retard dans l’envoi » afin que les utilisateurs puissent modifier ou supprimer le tweet avant qu’il ne soit mis en ligne.

Mais Dorsey a semblé faire marche arrière en 2020, disant à Wired que Twitter n’en aurait « probablement jamais » car l’application a commencé comme un service de messagerie texte SMS, et elle voulait conserver cette ambiance et ce sentiment, c’est-à-dire ne pas pouvoir modifier un message qui est a été envoyé.

Un dossier 13G publié hier a montré que le 14 mars, Musk avait acheté 73 486 938 actions Twitter, faisant de lui le principal actionnaire. Il a depuis publié des sondages demandant l’opinion des utilisateurs sur la position de Twitter envers la liberté d’expression.

« Musk pourrait essayer d’adopter une position plus agressive ici sur Twitter », a déclaré à CNBC l’analyste de Wedbush, Dan Ives. « Cela pourrait éventuellement conduire à une sorte de rachat. »