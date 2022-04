Comment utiliser efficacement Apple Health sur iPhone et Apple Watch ?

Apple s’efforce d’apporter santé, prospérité et technologie de pointe aux clients du monde entier. Depuis l’aube de l’humanité, la santé est toujours restée la priorité. Car sans une santé rigoureuse, aucun être humain ne peut survivre aux difficultés de la vie. Ainsi, Apple a introduit Apple Health sur presque tous les appareils Apple. Il fournit les appareils les plus sophistiqués. Apple propose des fonctionnalités étonnantes pour immerger les utilisateurs dans la réalité virtuelle.

Cependant, Apple Health est resté un sujet périphérique dans une pile d’autres sujets. Bien qu’ils aient accès via l’iPhone et l’Apple Watch, la plupart des clients ne sont pas pleinement conscients des fonctionnalités d’Apple Health. En effet, des informations écrasantes peuvent être gênantes pour la plupart des utilisateurs. Ainsi, dans ce riche blog, nous allons approfondir Apple Health et vous dire comment vous pouvez l’utiliser plus efficacement.

Comment utiliser Apple Santé ?

Apple Health est assez facile à utiliser. Vous devez d’abord configurer le profil. Apple Health aura besoin des informations de base telles que votre nom, votre sexe et votre date de naissance. Vous n’avez pas à vous inquiéter si vous mettez par erreur des informations erronées.

Pour changer et modifier les informations, vous pouvez appuyer sur la photo d’identité Apple. Cela vous aidera à modifier les informations et à en ajouter une nouvelle. Après avoir parcouru le profil, l’application Santé aurait besoin des détails de santé. Dans cette étape, vous devez renseigner les informations telles que le type de peau, le groupe sanguin et les médicaments.

Si vous utilisez le fauteuil roulant, cochez la case oui. Ici, l’iPhone et l’Apple Watch compteront les poussées au lieu des pas. Apple Health rassemble une énorme quantité d’informations sur votre santé. Cela permet à l’IA et à la technologie sophistiquée de mieux équiper les utilisateurs avec plus de santé et une netteté rigoureuse. De plus, le profil Apple Health nécessite plus d’informations sur votre identification médicale.

L’identification médicale comprend l’âge, le nom, les médicaments, les contacts d’urgence, le poids, la taille et les antécédents médicaux. Les autorités médicales peuvent utiliser autant de données en cas d’urgence grave. Vous pouvez partager ces données en cas d’urgence avec les instituts médicaux.

Plus encore, vous pouvez devenir donneur d’organes à partir de votre profil Apple Health. Cette énorme quantité d’antécédents médicaux et l’observation constante des changements de santé peuvent aider à faire face aux maladies imminentes.

Intégrez Apple Health aux applications compatibles

Le corps humain est un univers. C’est la raison fondamentale pour laquelle il existe des possibilités infinies pour traquer la santé. Il existe d’innombrables applications dans l’App Store et il est crucial de trouver l’application compatible avec votre Apple Health et vos besoins.

Ainsi, vous pouvez ajouter de nombreuses applications telles que Cycle, Tracking, Fitness, Siri, Clock, Sleep et bien d’autres. Vous pouvez également intégrer des applications tierces dans Apple Health. Pour trouver l’application dont vous avez le plus besoin, suivez la procédure décrite ci-dessous.

Ouvrez l’application Santé et accédez à l’onglet Parcourir

Sélectionnez une catégorie telle que coeur

Dans la sous-catégorie, sélectionnez Fréquence cardiaque

Faites défiler vers le bas et sélectionnez les applications recommandées pour cette catégorie. Téléchargez cette application.

Pour permettre aux applications de lire et d’écrire dans Apple Health, revenez dans les paramètres de confidentialité.

C’est à vous d’autoriser quelles informations doivent entrer dans les applications Santé. De plus, les applications qui ont accès à HealthKit ont une politique de confidentialité. Pour vous assurer que les applications ont une politique de confidentialité, accédez à la politique de confidentialité avant de leur permettre d’obtenir des informations sur la santé.

Analyser les données de santé d’Apple Health

Apple Health est rigoureux dans la liste de tous les détails statistiques de votre santé. Chaque seconde, il capture des données sur votre corps, votre rythme cardiaque, votre tension artérielle et votre endurance moyenne. Sur l’écran d’accueil, vous pouvez voir un résumé de vos statistiques de santé.

Plus encore, vous pouvez préférer certaines fonctionnalités qui apparaîtront en haut. Les informations sur la santé sont énormes et entrer dans les détails de chaque section n’est pas possible. Voyons cependant les faits marquants pour avoir une idée sur les données de santé d’Apple Health.

Activité

C’est une célèbre application de santé. Dans cette section d’informations sur la santé, vous verrez les anneaux d’activité. Ces anneaux indiquent le nombre de calories que vous avez brûlées, les heures d’exercice et les pas que vous avez effectués en une seule journée.

Les tendances

Le corps humain subit de nombreux changements à chaque minute. Connaître tous les changements est généralement une douleur dans le cou. Cependant, Apple Health dans votre iPhone et Apple Watch peut vous aider à connaître les changements immédiats de votre corps. Connaissant les changements de votre état de santé, vous pouvez demander une aide médicale vitale et des conseils d’experts auprès de professionnels de la santé.

Onglet de navigation

L’outil de recherche d’Apple Health est une fonctionnalité extrêmement importante. À l’aide de cette fonctionnalité, vous pouvez rechercher et examiner les détails de votre santé, tels que le rythme cardiaque, les voies respiratoires, les signes vitaux, la pleine conscience et la nutrition.

Taper sur chaque catégorie prendrait en compte des informations approfondies et des chiffres statistiques. De plus, Apple Health recommande des applications tierces et des articles spécifiquement adaptés pour vous donner des conseils plus nuancés pour maintenir une santé rigoureuse.

On peut se demander pourquoi Apple a-t-il besoin de collecter une telle quantité d’informations sur la santé ? Il est vrai qu’Apple peut utiliser ces informations de santé à de nombreuses fins. L’objectif le plus important d’utiliser ces informations sur les soins de santé est de les utiliser dans des études de recherche. Apple a récemment introduit une fonctionnalité pour effectuer des recherches à l’aide. Apple a utilisé l’application Cycle Tracking pour la santé des femmes.

En bout de ligne

Apple Health est une caractéristique importante de l’iPhone et de l’Apple Watch. Vous pouvez suivre vos dossiers de santé et traiter les changements immédiatement, sans prendre de risque. Vous pouvez également partager vos données avec votre médecin ou votre institut de santé. Parfois, les utilisateurs ne peuvent pas déchiffrer tous les détails discrets des informations sur la santé.

Cependant, partager des informations avec les médecins peut vous aider à mieux comprendre les nuances. Cette fonctionnalité est privée et vous pouvez arrêter le partage quand vous le souhaitez. Apple Health peut révolutionner les systèmes de soins de santé du monde entier. Pour tirer le meilleur parti de votre Apple Health, essayez d’utiliser des fonctionnalités distinctes et voyez ce qu’elles montrent sur votre santé.