Microsoft redouble d’efforts sur Android et regarde vers l’avenir

Le nouveau Microsoft est plus pragmatique et efficace que jamais. Finis les rêves risqués de Windows Phone, Windows 10X et Andromeda. Le nouveau Microsoft sait qu’il y a deux piliers autour desquels il veut construire son avenir : Windows et Android.

Microsoft fait un « all-in » avec Android

Maintenant, comme le rapporte Zac Bowden pour Windows Central, Microsoft a pris la décision d’unifier les équipes derrière le système d’exploitation Surface Duo, SwitfKey, Mobile Link (Your Phone), Microsoft Launcher et bien d’autres sous l’égide d’un nouveau groupe appelé Plate-forme et expériences Microsoft Android (AMPX.).

Jusqu’à présent, la plupart des travaux de Microsoft sur Android, tels que SwitfKey ou Microsoft Launcher, étaient développés par l’équipe de Expériences mobiles Microsoft, qui a également travaillé sur des produits et services pour iOS et iPadOS. Avec cette réorganisation, Microsoft affiche clairement sa priorité absolue pour Android en tant que partenaire stratégique, laissant de côté le système d’exploitation d’Apple.

Cette nouvelle équipe dédiée est sous la direction directe de Panos Panay, directeur de Windows, nous pouvons donc nous attendre à de grandes choses dans les années à venir en matière d’intégration entre Windows et Android. Selon Bowden, Microsoft veut positionner les téléphones Android comme une extension des PC Windows, cherchant à créer un large écosystème au niveau de ce que seul Apple propose aujourd’hui.