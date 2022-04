Le tiktoker ukrainien Valerisssh s’exprime : « Mon frère est mort à la guerre, mais les Russes s’intéressent à McDonald’s »

Tiktoker Valerisssh a expliqué qu’elle avait perdu son frère, tué à l’âge de 18 ans en Ukraine où il était bloqué.

Le récit parfois ironique mais intelligent de la guerre mis en pratique par Valeriia Shahenok, alias Valerisssh, est soudainement terminé. Ces dernières heures, la jeune Ukrainienne a en effet publié une vidéo où elle explique que son frère de 18 ans a été tué dans son pays, où il s’est retrouvé bloqué après le déclenchement de la guerre. Il l’annonce avec une simple vidéo, où une photo de Valeriia apparaît d’abord dans le miroir, puis une séquence d’images qui les représentent ensemble. « Poutine a tué mon frère de 18 ans, alors que les Russes ne se soucient que de la fermeture de McDonald’s », lit-on sur le premier écran de la vidéo.

« Je ne peux pas m’arrêter de pleurer », poursuit le texte. « Je ne veux pas y croire. » La vidéo a généré près de 10 millions de vues et attiré une énorme quantité de messages de condoléances de la part des utilisateurs de TikTok du monde entier. Valeriia est devenue célèbre ces dernières semaines pour sa capacité à raconter le conflit sur TikTok avec un voile d’ironie. La jeune fille avait réussi à s’échapper du pays pour rejoindre d’abord la Pologne puis l’Italie, où elle est actuellement hébergée par la famille de la youtubeuse Sofia Viscardi. Le frère, en revanche, n’a pas pu s’échapper d’Ukraine en raison de la loi martiale en vigueur, qui empêche tous les hommes adultes de traverser la frontière.

Valeriia a 20 ans et avant la guerre, elle était photographe à Tchernihiv. Il a d’abord publié un contenu montrant sa ville, immédiatement impliquée dans les affrontements car proche de Kiev, déchirée par les bombardements russes. Dans les vidéos, il a également montré la vie à l’intérieur du bunker anti-aérien où il passait ses journées avec sa famille. Plus tard, elle a réussi à fuir le pays pour rejoindre Varsovie, d’où elle est ensuite partie pour l’Italie, à Milan, où elle se trouve actuellement.

