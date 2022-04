Microsoft pourrait préparer un plan familial Xbox Game Pass

Moulin à rumeurs: Xbox Game Pass est sans doute le plan d’abonnement le plus généreux pour les jeux vidéo, avec plus de 100 jeux, dont de nombreuses nouvelles versions. Des rapports récents indiquent que cela pourrait bientôt devenir une meilleure affaire avec un plan familial.

Des sources de Windows Central indiquent que Microsoft prévoit d’offrir une option familiale pour Game Pass et qu’elle pourrait être lancée cette année. Il permettra à un abonné de partager l’intégralité de la bibliothèque Game Pass avec jusqu’à quatre autres membres de la famille dans le même pays. Actuellement, il n’y a aucune information sur les prix, mais ce sera beaucoup moins cher que de payer cinq abonnements distincts.

On ne sait pas comment Microsoft appliquerait un plan familial aux différents niveaux Game Pass, y compris Console Game Pass, PC Game Pass et Game Pass Ultimate. Par exemple, Nintendo Switch Online propose quatre plans – un plan individuel et un plan familial avec et sans le pack d’extension de jeux rétro. Microsoft pourrait rendre son forfait familial exclusif à Game Pass Ultimate ou proposer des forfaits familiaux à ses trois niveaux.

Sony a récemment annoncé une restructuration de PlayStation Plus pour proposer plus de jeux, dont des jeux rétro. Bien que l’abonnement de Sony ne répertorie pas un plan familial dédié, il permet aux utilisateurs de partager certaines fonctionnalités avec d’autres comptes comme le multijoueur en ligne et les jeux téléchargeables.