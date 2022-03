The Stanley Parable: Ultra Deluxe obtient la date de lancement le 27 avril

En bref : Une version remasterisée de The Stanley Parable devrait arriver le mois prochain sur la plupart des plateformes majeures. L’original a été conçu par Davey Wreden et a vu le jour en tant que mod Half-Life 2 à la mi-2011. Il s’agit d’un jeu d’aventure à la première personne dans lequel vous incarnez Stanley, un employé de bureau qui découvre que ses collègues ont tous disparu.

Qu’est-il arrivé? C’est à vous d’essayer de le découvrir.

Vous jouerez en tant que Stanley, et vous ne jouerez pas en tant que Stanley. Vous ferez un choix, et vos choix vous seront enlevés. Le jeu finira, le jeu ne finira jamais. La contradiction suit la contradiction, les règles de fonctionnement des jeux sont brisées, puis brisées à nouveau. Vous n’êtes pas là pour gagner. La parabole de Stanley est un jeu qui vous joue.

Un remake a suivi en 2013, intégrant encore plus de fins et de contenu dans ce qui est devenu un jeu autonome. Une version Ultra Deluxe a été annoncée en 2018 et devrait être lancée l’année suivante sur une variété de plates-formes, mais finalement, plus de temps de développement était nécessaire (certains disent, exigé). La pandémie a frappé peu de temps après, jetant encore plus d’incertitude sur le projet.

« Au début du développement, le plan était simplement d’apporter The Stanley Parable aux consoles avec quelques petits ajustements, mais au fil du temps, nous devenions de plus en plus enthousiasmés par ce que nous pouvions faire d’autre avec le jeu, développeur et éditeur Crows Crows Crows dit dans une déclaration préparée.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe sera lancé le 27 avril 2022 (c’est-à-dire le 27/04 ou la salle 427) sur Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et sur PC via Steam. Compte tenu de tout le nouveau contenu et des fins ajoutées, il devrait avoir une valeur de relecture décente, surtout si vous êtes nouveau dans le titre.