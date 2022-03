Réduire les coûts de chauffage, économiser de l’énergie : c’est ainsi que cela fonctionne

L’énergie devient de plus en plus chère et le chauffage aussi. Les propriétaires peuvent remplacer le chauffage ou isoler la maison. En tant que locataire, cependant, vous n’avez qu’une seule option : vous pouvez modifier votre comportement pour économiser de l’énergie et réduire les coûts de chauffage.

La façon dont vous chauffez affecte le montant que vous devrez payer par la suite en services publics. L’environnement et le climat bénéficient également de votre comportement prudent et frugal.

J’ai rassemblé quelques conseils pour vous sur la façon dont vous pouvez économiser de l’énergie et de l’argent avec peu d’effort :

Baisser le thermostat

Baissez un peu le thermostat du radiateur. Un niveau complet abaisse la température dans la pièce de 4 degrés. Le niveau 2 correspond à 16 degrés, le niveau 3 à 20 degrés et le niveau 4 à 24 degrés très chauds.

Le niveau 2 sur le thermostat du radiateur est souvent suffisant – ou légèrement supérieur (Image : moritz320/Pixabay)

C’est du moins ainsi que l’on pense. En fin de compte, le nombre exact de degrés dans votre appartement dépend de divers facteurs. Il n’est pas nécessaire que ce soit un niveau entier, mais : Si vous baissez le thermostat, vous économisez de l’énergie. Donc ça vaut le coup.

Les experts supposent que vous pouvez économiser 5% des coûts avec chaque degré de température ambiante en moins.

La contre-mesure : Enfilez un gros pull dans la journée. Mettez une couverture sur le lit la nuit. Cela semble démodé, mais c’est très efficace.

L’Agence fédérale de l’environnement, les fabricants de systèmes de chauffage et les écologistes – ils donnent des recommandations de température similaires pour les différentes pièces de votre appartement. Certaines varient d’un degré ou deux, mais le conseil de base est le même : fermez les portes et chauffez les pièces à des températures différentes.

Un thermostat de radiateur vous aide à ne pas dépasser une certaine température (Image : Homematic)

Salon/cuisine : 20-22 degrés

Salle de bain : 20-24 degrés

Cuisine : 18 degrés

Couloir : 15-18 degrés

Toilette : 16-19 degrés

Chambre : 16-19 degrés

En fin de compte, vous devez découvrir par vous-même à quelle température ambiante vous vous sentez à l’aise.

Le conseil d’économie d’énergie est de ne pas laisser la température monter au-dessus d’un certain niveau. Un simple thermomètre ou un moniteur de qualité de l’air vous aidera dans le contrôle. La Smart Home contrôle même la température pour vous sans que vous ayez à atteindre le thermostat vous-même.

réglementer de manière proactive

Si vous remarquez qu’il fait trop chaud, ne sprintez pas vers le thermostat, baissez-le à zéro jusqu’à ce que vous deveniez si froid plus tard qu’après un autre sprint, vous le tournez jusqu’à cinq. Évitez de monter et descendre le thermostat à intervalles rapprochés.

Si vous montez un thermostat sur le radiateur, il faut du temps pour que l’eau chaude vous parvienne du sous-sol (Image : avantrend/Pixabay)

Le radiateur a toujours besoin d’un certain temps pour atteindre la température réglée. Vous pouvez donc baisser les thermostats du radiateur quelque temps avant d’aller vous coucher.

Cela s’applique également pendant la journée : vous pouvez baisser les thermostats pendant un certain temps avant que le soleil ne se lève. Cette source de chaleur, qui remplace le chauffage, peut aussi être des invités que vous avez invités. Il peut encore faire un peu froid pour eux lorsqu’ils entrent dans la pièce. Il devient rapidement confortable et chaleureux grâce à la chaleur corporelle rayonnante.

Ne laissez pas les murs refroidir

Mais n’en faites pas trop : n’éteignez pas complètement le chauffage la nuit pour que les murs ne refroidissent pas. Ce n’est qu’avec des murs chauds que l’air de la pièce reste chaud.

Si la fenêtre est ouverte tout le temps en hiver, le mur peut se refroidir et de la moisissure peut se développer (Image : )

Si les murs se sont refroidis, vous devez utiliser une quantité d’énergie relativement importante pour les réchauffer à nouveau. La perte du lendemain pourrait être supérieure à ce que vous avez économisé cette nuit-là.

Les murs se refroidissent si vous ne chauffez pas une pièce pendant une longue période ou si vous ne la ventilez pas correctement. Vous ne pouvez pas éviter la ventilation elle-même, car vous avez besoin d’oxygène. Sinon, vous serez fatigué et incapable de vous concentrer. De plus, l’humidité que vous expirez doit s’évacuer. La moisissure se forme facilement dans les pièces froides et humides.

Bien aérer

Ne laissez pas les fenêtres ouvertes en hiver. L’air n’est complètement renouvelé que lorsque vous ventilez la pièce – donc si vous laissez plusieurs fenêtres complètement ouvertes, de préférence sur des côtés opposés. C’est ce qu’on appelle la ventilation transversale.

Pour bien ventiler, il faut ouvrir les fenêtres – même en hiver (Image : freestocks/Unsplash)

Si les fenêtres sont inclinées en permanence en hiver, les murs qui les entourent se refroidissent, ce qui peut entraîner la formation de moisissures près de la fenêtre.

Ouvrez les fenêtres en grand pendant 5 à 10 minutes 2 à 3 fois par jour. Baissez le thermostat du radiateur quelques temps à l’avance.

Ne pas livrer de radiateurs

L’air chaud doit pouvoir circuler dans la pièce. Empêcher la chaleur de s’accumuler sur le radiateur. Ne placez donc pas le canapé directement devant le radiateur. Ou le lit. Ou une étagère.

Bon pour le chat, moins bon pour la circulation de l’air chaud dans la pièce (Image : olivierk5/Pixabay)

Les rideaux du sol au plafond ont fière allure, en particulier dans les vieux bâtiments avec de hauts plafonds. Pendant la saison de chauffage, cependant, ils recouvrent les radiateurs si vous les fermez après le coucher du soleil. Volets et stores vous protègent tout aussi bien des regards des voisins.

N’utilisez pas les radiateurs comme une étagère pour des livres, un plateau de tasses à thé et des assiettes à gâteaux, ou votre chat.

Scellez les fenêtres et les portes

Trouvez les endroits où l’air froid entre et scellez-les. Il peut s’agir de fenêtres qui fuient, mais aussi de vides sous les portes.

Vous découvrez un tel courant d’air en tenant votre main devant lui. Humidifier la peau au préalable. Si vous sentez le froid, vous devez sceller cet espace. Vous pouvez obtenir des joints appropriés à la quincaillerie. Ils sont majoritairement en mousse. Il existe différentes bandes pour portes que vous pouvez y fixer – ce que l’on appelle des rails d’étanchéité de porte ou des boudins de porte.

Il existe différentes manières de sceller les fenêtres et les portes, ici le rail d’étanchéité de porte Comfort de Tesamoll (Image : Tesa)

Il est important de sceller correctement la porte du couloir. En hiver, vous pouvez également accrocher un rideau épais devant.

Cette double protection est également recommandée pour les fenêtres. Si vous avez des rideaux et des volets (ou stores), fermez les deux la nuit – même dans les pièces où vous n’êtes plus le soir. La double isolation vous aide à économiser sur les coûts de chauffage.

Faire réinitialiser le chauffage

Vous payez un supplément pour les frais de chauffage si le chauffage n’est pas réglé correctement. Changer les thermostats des radiateurs après 15 ans. Ou faites-le vérifier par un professionnel.

Vous pouvez purger vous-même le radiateur avec une clé à douille carrée (Image : TeemaTuotanto/Pixabay)

Purger régulièrement les radiateurs. En tant que locataire, vous pouvez faire les deux vous-même si le radiateur gargouille ou si les pièces ne chauffent plus, ce que vous pouvez vérifier en vous posant les mains. Tout ce dont vous avez besoin pour purger l’air est une clé Allen et un petit bol dans lequel vous pouvez récupérer l’eau qui pourrait s’échapper lorsque vous purgez l’air.

Faire effectuer un bilan hydraulique. Ceci est approprié lorsque les radiateurs sont à des températures différentes même s’ils sont tous sur le même réglage. Cela se produit lorsque, en raison de la disposition des canalisations, l’eau chaude circule préférentiellement dans quelques radiateurs et très peu dans d’autres. Un spécialiste s’occupe du réglage hydraulique.

Construire une maison intelligente

Une maison intelligente ne se limite pas à contrôler à distance un système de chauffage via un smartphone. Une maison intelligente, c’est aussi plus que l’automatisation du préchauffage de la salle de bain le matin. En fin de compte, il s’agit d’optimiser la consommation d’énergie. Une maison intelligente devrait et peut réduire les coûts de chauffage.

Dans une maison intelligente, contrôler le chauffage n’est qu’un élément parmi tant d’autres (Photo : QIVICON)

Si vous ne voulez pas faire le grand pas vers votre propre maison intelligente, utilisez au moins des thermostats programmables ou électroniques pour pouvoir mieux contrôler les températures dans vos pièces et donc la consommation d’énergie.

Et même si c’est encore trop technique pour vous, gardez un œil sur les températures à l’aide du thermomètre d’ambiance. Cette tâche peut également être effectuée par un moniteur de qualité de l’air tel que le Airthings Wave Plus.

Conseil supplémentaire : procurez-vous une pomme de douche à économie d’énergie

L’eau chaude est généralement également produite par le système de chauffage. Lorsque vous prenez une douche, le chauffage au gaz de l’appartement ou la chaudière du sous-sol se met également en marche. Utilisez moins d’eau chaude dans la douche pour économiser sur les factures de chauffage.

Moins d’eau (chaude) sort d’une pomme de douche économique (Image : sezbulut35/Pixabay)

Une façon d’utiliser moins d’eau lors de la douche est d’obtenir une pomme de douche économe en eau. Vous économisez non seulement de l’eau, mais aussi de l’énergie. Bien sûr, il est également judicieux de prendre des douches plus courtes et moins chaudes.

Conclusion : de nombreuses petites mesures qui, ensemble, permettent d’économiser beaucoup d’énergie et de frais de chauffage

La crise climatique, Corona avec l’enseignement à domicile et le bureau à domicile, la guerre en Ukraine – il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les coûts de chauffage augmentent.

Les propriétaires peuvent installer un nouveau système de chauffage et faire isoler les murs extérieurs. Les locataires ne peuvent que réduire leur consommation. Mais il existe de nombreuses petites mesures qui, ensemble, peuvent économiser beaucoup d’énergie et d’argent.

Image sélectionnée : Gelly___/Pixabay