La mise à jour de Windows 11 permet aux utilisateurs de changer de navigateur en un clic

Anker Souris Ergonomique Verticale USB Sans Fil 2.4G avec 3 Niveaux DPI ajustables 800 / 1200 / 1600 et 5 Contrôles Latéraux

Conception ergonomique scientifique favorisant une position "poignée de main" neutre et saine pour le poignet et le bras pour des mouvements plus souples et une moindre fatigue. Technologie de capteur optique de résolution 800/1200/1600 DPI fournissant plus de sensibilité que les souris optiques standards pour un déplacement plus fluide et plus précis sur une large gamme de surfaces. Nano-récepteur caché occupant un minimum d'espace ; ajout des boutons Suivant/Précèdent pour plus de facilité lors de la navigation de pages web, le meilleur choix pour les utilisateurs internet, les joueurs et les personnes travaillant de longues durées sur l'ordinateur. Dimensions du produit : 101 x 82 x 80 mm; poids du produit : 128 g ; distance d'utilisation : 10 m Compatible avec toutes les versions de Windows OS, Android OS, Mac OS X, Linux.