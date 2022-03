Modder réduit le volume du refroidisseur de stock Intel Alder Lake à l’aide d’un morceau de papier

Couper les coins : Utilisateurs du refroidisseur d’origine Laminar RM1 d’Intel, regardez-vous avec envie le refroidisseur Laminar RH1 plus élégant et souhaitez-vous que votre petit morceau de matériel soit aussi silencieux et aussi grand que celui fourni avec i9-12900/i9-12900F ? processeurs ? Il semble que vous puissiez obtenir votre souhait, en quelque sorte, en utilisant simplement un morceau de papier.

Un moddeur a apporté une légère modification à son refroidisseur d’origine Laminar RM1 en utilisant une méthode très bon marché et simple, et bien qu’il n’abaisse pas les températures, il a un effet notable sur les niveaux sonores.

Dans son blog documentant l’expérience, Patrick Bene note comment le refroidisseur RH1 (ci-dessous) fourni avec les processeurs i9-12900/i9-12900F de 12e génération est entouré d’un capot bleu, contrairement au RM1 fourni avec les versions non K de Les puces i7, i5 et i3 d’Alder Lake. Il a donc décidé de voir ce qui se passerait s’il ajoutait un morceau de papier cylindrique à sa glacière i5 d’origine.

Bene a expérimenté différentes hauteurs de capot, allant de moins d’un pouce à plus de trois pouces, produisant des résultats intéressants. L’ajout d’un cône de 1 pouce a le plus réduit les niveaux de bruit, mais il a augmenté la température maximale du processeur de 80 degrés centigrades à 85 C. L’ajout d’un autre 0,4 pouce a réduit le bruit mais la température était encore plus élevée, à 82 C. Il s’est avéré que le capot de 1,7 pouces était le point idéal, offrant les mêmes températures que le refroidisseur d’origine non modifié tout en réduisant les niveaux de bruit de 6 dB.

PC Gamer note que l’une des mises en garde avec ce mod est que les VRM autour du CPU pouvait faites l’expérience d’un flux d’air réduit et potentiellement plus chaud, bien que le flux d’air autour du bas de le dissipateur devrait signifier que tout ira bien.

Il est certainement vrai que vous pourriez simplement acheter un refroidisseur Alder Lake tiers à bas prix qui est probablement meilleur que l’offre d’Intel, mais pour ceux qui veulent quelque chose d’un peu plus silencieux et sans dépenser un sou, votre capot en papier fait maison pourrait faire l’affaire.