Les iPhone signalés comme manquants ne seront plus réparés par les techniciens Apple

Dans le contexte : le registre des appareils de la GSMA tient un registre mondial des appareils volés ou manquants, en utilisant leur numéro IMEI comme indicateur pour empêcher/bloquer l’accès au réseau et aider les forces de l’ordre et les victimes concernées à lutter contre le vol. Maintenant, Apple a demandé aux techniciens de ses magasins et aux ateliers de réparation agréés de refuser la réparation des iPhones signalés comme manquants.

Apple a déjà mis en place un système de suivi robuste avec le service Find My qui rend à peu près inutile un appareil Apple (iPhone/iPad/Mac/Watch) s’il est marqué comme perdu. Cependant, il est toujours possible qu’un propriétaire qui a perdu son appareil à cause d’un voleur (ou autre) n’ait pas activé Localiser.

Ces victimes peuvent signaler leur appareil comme volé ou manquant, dont un enregistrement est conservé dans le registre des appareils de la GSMA. Selon une note interne obtenue par MacRumors, Apple a maintenant introduit une nouvelle politique qui demande aux techniciens des Apple Stores et aux fournisseurs de services autorisés de refuser les réparations d’un ou plusieurs iPhone qui se retrouvent dans la base de données de la GSMA.

Le logiciel MobileGenius d’Apple utilisé dans ses magasins de détail et l’outil GSX utilisé par les partenaires de réparation avertiront les techniciens lorsqu’ils tomberont sur un iPhone volé. La nouvelle politique pourrait potentiellement réduire le nombre d’iPhone volés apportés pour réparation et s’appuie sur les règles de réparation iPhone existantes d’Apple.

Actuellement, les techniciens Apple ne sont pas autorisés à réparer un iPhone si le verrouillage d’activation est activé – une preuve de propriété est requise pour le désactiver – ou s’il est marqué comme perdu sous la fonction Localiser.

Ce qui n’est toujours pas clair, c’est si le mémo d’Apple ordonne aux techniciens d’entrer en contact avec les forces de l’ordre locales ou d’informer/conseiller un client sans méfiance (ou un voleur) en possession d’un iPhone volé.