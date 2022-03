Le chien robot Spot patrouillera dans les rues et les tunnels de Pompéi

Le désormais célèbre robot Spot de Boston Dynamics sera utilisé pour patrouiller dans les zones les plus reculées de Pompéi, que le chien robotique pourra atteindre en toute sécurité.

Il y a un nouveau shérif en ville et il a quatre jambes et un cœur cybernétique. A présent, nous le connaissons tous : il s’agit de Spot, le chien robot de Boston Dynamics qui est apparu à plusieurs reprises dans l’actualité technologique ces dernières années. Il est aujourd’hui utilisé dans différents domaines, des opérations militaires à l’appui au transport d’objets lourds. Mais maintenant aussi pour surveiller des lieux historiques importants tels que Pompéi, qui utilisera le robot quadrupède pour inspecter les rues et les tunnels de la ville italienne à la place des humains.

Une partie du travail de Spot consistera à enquêter sur les tunnels creusés illégalement par des chasseurs de trésors, une pratique qui implique des problèmes structurels majeurs qui mettraient un explorateur humain en danger. Les activités se dérouleront de nuit ou lorsque les fouilles sont fermées au public et seront surveillées à distance par une équipe de chercheurs qui pourront observer l’environnement du robot grâce à son système de caméras et de capteurs. La compacité et les capacités de Spot lui permettent de se glisser même dans les plus petites crevasses sans risquer de se coincer.

« Nous voulons tester l’utilisation de ces robots dans des tunnels souterrains créés illégalement par des chasseurs de trésors, là où un robot peut nous permettre de procéder rapidement et en toute sécurité », a expliqué Gabriel Zuchtriegel, directeur des fouilles archéologiques de Pompéi. « Les conditions de sécurité des tunnels sont souvent extrêmement précaires ». Spot est plutôt capable de cartographier le terrain adjacent, d’identifier et d’éviter les obstacles, et même de grimper et d’ouvrir des portes fermées. Étant une solution destinée au secteur des entreprises, à partir de 2020, le robot est en vente au prix de 75 000 dollars. Bientôt, selon la société, il sera également disponible pour un usage domestique. « Je pense que vous allez adorer l’idée d’un robot qui peut être utilisé dans la maison pour identifier les vêtements d’enfants laissés traîner », a plaisanté le fondateur de Boston Dynamics, Marc Raibert.