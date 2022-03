Nvidia dévoile la GeForce RTX 3090 Ti au prix hallucinant de 1999$

La GeForce RTX 3090 Ti de Nvidia est officiellement disponible dès maintenant au prix stupéfiant de 1999 $. C’est le GPU le plus rapide de la planète, avec plus de mises à niveau et d’améliorations. Nvidia a prévu le lancement en janvier. Cependant, à cause de quelques problèmes techniques, ils ont retardé le lancement probable. Cependant, après une longue attente, Nvidia l’a finalement lancé. Ainsi, vous pouvez maintenant obtenir GeForce RTX 3090 Ti de Zotac, PNY, Gigabyte, EVGA, Colorful, Galax, INNO3D, Gainward, EVGA, Asus et MSI. En outre, vous pouvez également obtenir l’édition limitée Founders Edition de Best Buy Online.

Nvidia invente et développe la création de contenu et l’expérience de jeu grâce à la carte graphique la plus pointue en matière de technologie. Le RTX 3090 TI est une conception à trois emplacements. Il correspond au RTX 3090 ; cependant, il est livré avec des fonctionnalités plus élaborées et sophistiquées. Le RTX 3090 Ti possède une puce GA102 maximisée.

Nvidia l’a associé à 24 Go de GDDR6X fonctionnant à une vitesse étonnante de 21 Go/2. Si nous nous souvenons, c’est la même quantité que la VRAM. La particularité ici est que le RTX 3090 est livré avec une capacité de mémoire époustouflante de 1080 Go/s. Dans cet article, nous allons découvrir les fonctionnalités les plus récentes et les plus étonnantes de la GeForce 3090 Ti. Alors, plongeons dans cet article profond.

Prix ​​et fonctionnalités étonnantes de la GeForce RTX 3090 Ti

L’expérience de jeu époustouflante et exceptionnelle et le GPU le plus rapide sont proposés à un prix stupéfiant de 1999 $. C’est un coût énorme compte tenu des prix des GPU précédents. Cette fois, la fabrication à la pointe de la technologie et les fonctionnalités plus nuancées de la GeForce RTX 3090 Ti ont fait gonfler le prix à cette hauteur. Néanmoins, c’est un soulagement de savoir que les prix des RTX 3080 et RTX 3090 ont oscillé autour de ce prix en 2021.

De plus, selon Nvidia, il y a une augmentation de 36 téraflops sur le RTX 3090. Ainsi, maintenant GeForce RTX 3090 Ti aura 40 téraflops et une horloge de base de 1560 MHz et une horloge boost de 1860 Mhz. Les fonctionnalités ne s’arrêtent pas là. Le RTX 3090 Ti incroyablement rapide et technologiquement avancé comprend également 320 Tensor-TFLOP, 10 752 cœurs CUDA et 78 RT-TFLOP.

Expérience de jeu avec GeForce RTX 3090 Ti

La GeForce RTX 3090 Ti est un package complet pour les concepteurs, les data scientists, les professionnels et les joueurs. Nvidia affirme que la RTC 3090 est 64 % plus rapide que la RTX 3080 Ti et 10 % plus rapide que la RTX 3090. En effet, il s’agit de la carte graphique la plus rapide au monde selon la société.

De plus, il est 55 % plus rapide que TITAN RTX. Cela peut donner l’expérience ultime aux joueurs de jouer aux jeux avec un résultat de 8K. C’est époustouflant et une percée dans le monde du jeu. La société a développé un GPU sophistiqué pour toutes les tâches liées à la conception, aux créateurs de contenu et aux développeurs de jeux. De plus, la polyvalence du RT3090 Ti peut être estimée du fait qu’il est spécialement conçu pour des projets étendus tels que Blender, Cinema4D et Maya.

Il dispose d’une mémoire câblée de 21 Gbps GDDR6X. Selon Nvidia, outre les joueurs de jeu, le RTX 3090 Ti est le meilleur pour la construction de systèmes de recherche, la science des données et l’IA. Ceux qui travaillent sur un projet massif et s’attaquent à une quantité massive de données trouveront dans le RTX 3090 Ti une solution parfaite pour leurs besoins.

Configuration système requise pour GeForce RTX 3090 Ti

Connaître la configuration système requise est très important si vous optez pour le RTX 3090 Ti. Comme une hausse de prix stupéfiante, il a également des exigences système décourageantes. Vous devez avoir de nombreuses exigences pour exécuter la GeForce RTX 3090 Ti de manière transparente. Sinon, vous pouvez rencontrer des problèmes.

Tout d’abord, vous devez disposer d’une alimentation d’au moins 850 watts. Il est surprenant que la voiture n’utilise que 450 watts. Plus encore, le RTX 3090 Ti a beaucoup plus besoin de puissance lorsque nous le comparons au RTX 3090, qui ne nécessitait que 230 watts.

Nvidia a également changé la connectique avec un câble d’alimentation PCIs Gen5 16 broches. C’est gênant pour les utilisateurs, car Nvidia ne fournit pas les câbles natifs. Au lieu de cela, il fournit le dongle qui nécessitera des connecteurs à 8 broches.

Emballer

La promesse de Nvidia peut sembler grandiose, mais il y a du vrai là-dedans. Nvidia a apporté un GPU spectaculairement plus rapide qui peut transformer la création de jeux et le jeu en une expérience extrêmement immersive. Le saut de performances du RT3090 au RTX 3090 Ti peut également sembler une augmentation dérisoire de 9%.

Cependant, lorsque nous voyons les autres fonctionnalités, telles que traiter d’énormes quantités de données, créer et développer des jeux et profiter du niveau supérieur d’expérience de jeu, Nvidia a vraiment apporté une percée aux créateurs de contenu et aux graphistes. Si vous souhaitez posséder les cartes graphiques les plus rapides au monde, la RTX 3090 Ti est disponible au prix de 1999 $.