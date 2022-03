Un étudiant a mis son âme en vente en tant que NFT

Un jeune de 21 ans a mis son âme en vente sur OpenSea, le portail commercial bien connu de NFT.

Un Néerlandais de 21 ans a mis son âme en vente sous la forme d’un NFT, un objet numérique certifié sur la blockchain mis à disposition à l’achat sur la plateforme de trading OpenSea.L’œuvre s’appelle Soul of Stinus et est représentée par une photographie de l’auteur, Stijn van Schaik, étudiant à l’académie des beaux-arts de La Haye. « Salut personne, vous regardez actuellement une âme » lit la description du NFT. « Pour le moment, c’est le mien, mais quand il sera complètement chargé sur la blockchain, qui sait ce qui se passera. Qu’est-ce que cela signifie pour une âme d’être décentralisée ?

La vente rappelle un épisode des Simpsons où Bart vend son âme à Milhouse pour 5 dollars puis ne parvient pas à la récupérer, mais dans ce cas on ne parle pas d’un dessin animé. Peut-être pourrait-on définir cela comme une performance artistique compte tenu du parcours de l’auteur, qui est certainement en train de se faire un nom sur le web. D’autre part, les NFT sont parmi les éléments virtuels dont on parle le plus ces derniers temps, avec des œuvres également vendues pour des millions de dollars. Il s’agit cependant de la première « âme » vendue de cette manière sur la blockchain.

Cependant, la vente ne semble pas très bien se dérouler actuellement : une seule offre a été faite au moment de la rédaction de cet article. Peut-être aussi en raison des limitations que Van Shaik impose à ceux qui devraient acheter son âme, énumérées dans un long article. Des limites qui permettent toutefois à l’acheteur de « sacrifier ou offrir l’âme, en partie ou en totalité, à tout type de divinité ou d’entité spirituelle ». L’offre initiale qui a conduit au transfert du NFT de Van Shaik à l’utilisateur ControversB s’élève à 0,1 Ethereum, soit environ 305 euros. Pas un chiffre exagéré compte tenu de l’article à vendre. Mais maintenant, nous le savons, dans le secteur NFT, rien ne devrait plus surprendre.