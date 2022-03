Vous devriez mettre à jour Google Chrome maintenant

Echo Dot (3ème génération), Enceinte connectée avec Alexa, Tissu anthracite

Notre enceinte connectée la plus populaire : désormais avec un design en tissu et dotée d'un haut-parleur amélioré pour un son plus riche et plus puissant. Contrôlez votre musique par simple commande vocale : écoutez des titres en streaming sur Amazon Music, Apple Music Spotify, Deezer et plus encore. Vous pouvez également écouter des livres audio sur Audible. Un son amélioré, plus puissant : jumelez votre Echo Dot avec un second Echo Dot (3ème génération) pour un son stéréo riche. Écoutez de la musique dans toute votre maison avec des appareils Echo compatibles dans différentes pièces. Prête à rendre service : demandez à Alexa de jouer de la musique, répondre à vos questions, lire les nouvelles, consulter la météo, programmer des alarmes, contrôler des appareils connectés compatibles et plus encore. Restez en contact : appelez ou envoyez un message à toute personne qui possède un appareil Echo, l'application Alexa ou Skype par simple commande vocale. Connectez-vous directement aux autres appareils Echo de la maison pris en charge par Drop In ou en passant des annonces. Alexa a des Skills : avec des centaines de Skills, Alexa se perfectionne sans cesse, ajoutant de nouvelles fonctionnalités comme écouter les nouvelles, jouer à des jeux et plus encore. Contrôlez votre maison connectée par la voix : allumez les lumières, réglez les thermostats, verrouillez les portes et plus encore avec des appareils connectés compatibles. Conçu pour protéger votre vie privée : doté de multiples éléments de protection et contrôle de vos informations personnelles, dont un bouton Arrêt microphone qui déconnecte électroniquement les microphones.