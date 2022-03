Microsoft veut vous vendre un pack Xbox Series X remis à neuf

En un mot : la Xbox Series X de Microsoft reste pratiquement introuvable dans le commerce. Si vous êtes prêt à vous contenter d’une console remise à neuf et que cela ne vous dérange pas de jeter un peu d’argent supplémentaire pour un jeu et un deuxième contrôleur, Microsoft a un accord qui pourrait vous intéresser.

Microsoft propose désormais des consoles Xbox Series X remises à neuf certifiées via son Microsoft Store américain. Le prix de la console est fixé à 469,99 $, mais vous devez également acheter au moins un jeu numérique parmi une collection de près d’une douzaine de titres. Le moins cher du lot, Monopoly Plus + Monopoly Madness, est de 27,49 $.

Les acheteurs doivent également acheter un contrôleur. Le contrôleur sans fil Xbox blanc robot est le moins cher du groupe à 54,99 $.

Le forfait le plus abordable totalise 552,47 $ – l’expédition est à la maison. C’est plus ou moins conforme aux prix actuels des tiers sur eBay, moins le contrôleur et le jeu supplémentaires.

Les produits reconditionnés certifiés de Microsoft ont été contrôlés, réparés, testés et nettoyés conformément aux normes de l’entreprise. Ils incluent également une garantie standard de 12 mois, bien que ceux qui recherchent un peu plus de tranquillité d’esprit puissent ajouter le plan de protection Microsoft Complete pour étendre la couverture de la garantie à trois ans pour un supplément de 49 $.

Microsoft a mis en place une limite d’une console par client.

Microsoft a lancé la Xbox Series en novembre 2020 quelques jours seulement avant l’arrivée de la PlayStation de Sony. Les deux machines ont été incroyablement difficiles à trouver dans le commerce de détail pour diverses raisons.

Crédit image Billy Freeman