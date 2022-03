HP veut augmenter son portefeuille de solutions de travail hybrides en acquérant Poly pour 3,3 milliards de dollars

En bref : Dans un monde où le travail hybride devient de plus en plus populaire, HP a pensé que ce serait une bonne idée de commencer à élargir son portefeuille dans ce segment. Cependant, au lieu de concevoir de nouveaux produits, la société de PC prévoit d’acquérir le fournisseur de solutions de travail hybride Poly, autrefois connu sous le nom de Plantronics.

La société de technologie de l’information HP a annoncé son intention d’acheter Poly pour 3,3 milliards de dollars, y compris la dette de ce dernier. Les termes de l’accord proposent de payer 40 $ par action pour l’ensemble du portefeuille IP de solutions de travail hybrides de Poly, y compris ses dernières webcams, moniteurs de vidéoconférence et services.

L’accord est basé sur la popularité croissante des environnements de travail hybrides dans le monde. Selon HP, 75 % des employés de bureau investissent dans la configuration de leur domicile pour répondre à leurs besoins. De plus, les bureaux se transforment pour accompagner ces environnements, le premier exemple étant l’adaptation des salles de réunion.

« L’essor du bureau hybride crée une occasion unique de redéfinir la façon dont le travail est effectué », a déclaré Enrique Lores, président et chef de la direction de HP. « La combinaison de HP et Poly crée un portefeuille de solutions de travail hybrides de premier plan sur des marchés vastes et en croissance. La technologie solide de Poly, sa mise sur le marché complémentaire et son équipe talentueuse contribueront à générer une croissance rentable à long terme alors que nous continuons à construire un HP plus fort. «

En acquérant Poly, HP espère améliorer sa position sur les marchés des périphériques et des solutions de main-d’œuvre, en fournissant un écosystème complet d’appareils, de logiciels et de services numériques pour les environnements hybrides. De plus, HP pense que la transaction améliorera les coûts opérationnels de Poly à travers la chaîne d’approvisionnement, la fabrication et les frais généraux. Après la conclusion de l’accord, HP prévoit de générer 500 millions de dollars de revenus et d’augmenter la croissance des revenus de Poly à un TCAC (taux de croissance annuel composé) d’environ 15 % au cours des trois premières années.

En supposant que tout se déroule comme prévu (approbation des actionnaires et des régulateurs), HP s’attend à ce que l’accord soit conclu d’ici la fin de l’année.

Bien qu’il soit un acteur majeur sur le marché du travail hybride, Poly a trouvé des concurrents chez Dell et Cisco. Comme Poly, ils proposent (ou prévoient de proposer) un écosystème complet de services, de logiciels et d’appareils pour améliorer les environnements de travail hybrides. La plupart des produits Dell sont encore en phase de prototype, mais les produits Webex de Cisco sont déjà disponibles pour équiper votre bureau.