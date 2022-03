La consommation quotidienne de ces fruits rouges améliore la santé cardiaque

C’est ce qu’indiquent les résultats d’une étude qui vient d’être publiée dans la revue Food & Function qui met en évidence les bienfaits importants de la canneberge dans la prévention des maladies cardiovasculaires.

La consommation quotidienne de canneberges, également connues en Italie sous leur nom anglais, c’est-à-dire canneberges, a été montré pour améliorer la santé cardiaque et, en particulier, la fonction de l’endothélium, le tissu qui tapisse l’intérieur des parois du muscle cardiaque, des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Les résultats d’une étude qui vient d’être publiée dans la revue indiquent que Nourriture et fonction par une équipe de recherche internationale, qui a également impliqué des chercheurs de l’Université de Parme.

L’analyse a notamment évalué l’effet de la consommation de 9 grammes par jour pendant un mois de poudre de canneberge lyophilisée, équivalent à 100 g de canneberges fraîches, par rapport à un placebo, chez 45 adultes en bonne santé âgés de 18 à 45 ans. La poudre, qui a été dissoute dans 500 ml d’eau, a été prise le matin, avec le petit-déjeuner, et les mesures vasculaires des participants à la recherche ont été effectuées à la fois après une nuit de jeûne et 2 heures après la prise, le premier jour et après un mois de consommation quotidienne.

Les analyses ont indiqué que la consommation de canneberge améliorait significativement la fonction endothéliale deux heures après la première consommation et après un mois, et que cette amélioration est liée à des profils métaboliques spécifiques dans le plasma. « L’augmentation des polyphénols et des métabolites dans la circulation sanguine et les améliorations associées de la vasodilatation médiée par le flux après la consommation de canneberges soulignent le rôle important que ces fruits peuvent jouer dans la prévention des maladies cardiovasculaires. – a déclaré Ana Rodriguez-Mateos, auteur correspondant de l’étude et maître de conférences en nutrition au département des sciences nutritionnelles du King’s College de Londres. Le fait que ces améliorations de la santé cardiovasculaire aient été observées avec une quantité de canneberges raisonnablement consommable chaque jour fait de ce fruit un acteur important dans la prévention des maladies cardiovasculaires pour l’homme en général.« .

« Nos résultats – a ajouté Christian Heiss, directeur de la recherche et professeur de médecine cardiovasculaire à l’Université de Surrey, Guildford, Royaume-Uni – fournir des preuves solides que les canneberges peuvent affecter de manière significative la santé vasculaire même chez les personnes à faible risque cardiovasculaire, indiquant également que des métabolites spécifiques présents dans le sang après la consommation de canneberges sont liés à des effets bénéfiques« .