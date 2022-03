Enfin sur TikTok l’historique des vidéos déjà vues arrive

L’un des principaux problèmes de TikTok est que si une vidéo est visionnée et non enregistrée, elle est pratiquement perdue à jamais. Comme il n’y a pas de liste des contenus visionnés, contrairement à YouTube, sur la plateforme chinoise il est très difficile de retrouver une vidéo déjà visionnée. Vous pouvez essayer de vous souvenir du texte de la légende ou du nom de l’auteur, ou vous pouvez rechercher parmi les messages liés à un audio particulier, mais ce n’est pas toujours possible. Heureusement, le réseau social semble prêt à lancer ce que tout le monde attend : l’historique des vidéos visionnées.

L’utilisateur l’a révélé Hammod Oh sur Twitter, indiquant que dans les paramètres de l’application, les mots « Regarder l’historique », c’est-à-dire « historique », sont apparus (du moins dans son cas). Une découverte confirmée par d’autres utilisateurs qui, également sur Twitter, ont publié les captures d’écran de leur application avec la nouvelle fonction. Une modification qui, semble-t-il, n’est pas encore active en Italie ; il a probablement été publié sous forme de test pour seulement quelques utilisateurs, du moins pour le moment. Cependant, il est probable qu’il arrivera bientôt dans notre pays également.

Le fonctionnement de la nouveauté n’est pas clair, mais il est probable qu’elle mette devant l’utilisateur une page contenant toutes les vidéos visionnées sur la dernière période. Une fonction extrêmement utile dans un réseau social où il est très facile de perdre du contenu : un swipe accidentel suffit pour se retrouver ailleurs. Pour cette raison, aujourd’hui, le seul moyen efficace de ne pas perdre une vidéo est de l’aimer ou de l’enregistrer en favori, deux actions qui permettent de récupérer le contenu dans les listes appropriées. Heureusement, TikTok aura bientôt un historique simple du contenu affiché. Il ne reste plus qu’à comprendre quand il arrivera également dans le monde entier et donc en Italie.

