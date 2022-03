Kingdom Hearts fête ses 20 ans : voilà comment tout a commencé

Le 28 mars 2002, la version japonaise originale d’une œuvre très spéciale qui fut le point de départ d’une saga pleine de magie arrivait sur PlayStation 2. Kingdom Hearts proposait une grande aventure dont le principal attrait était de mélanger des personnages de l’univers Disney avec certains de Square Enix (principalement Final Fantasy) et d’autres nouveaux visages qui nous ont rapidement gardé une place très spéciale dans nos cœurs de joueurs. Aujourd’hui, 28 mars 2022, la saga fête ses 20 ans et c’est pourquoi nous avons souhaité rappeler son origine et revenir brièvement sur son évolution au cours de ces deux décennies.

20 ans depuis la naissance de Kingdom Hearts

Con hasta ocho juegos principales y otros secundarios cuya historia también es canon, la historia creada por Tesuya Nomura ha dado muchas vueltas desde que Sora, Riku y Kairi partieron de las Islas del Destino en busca de vivir una gran epopeya repleta de peligros, misterios y moments inoubliables. Au fil des années, compte tenu du succès et de la bonne réception du premier opus, plusieurs spin-offs et suites ont été lancés sur diverses plateformes jusqu’à former un récit qui a adapté sa complexité à l’arrivée de Kingdom Hearts III, le dernier titre ajouté en la saga au moment d’écrire ces lignes.

Sorti en 2019, le troisième opus numéroté a reçu des avis mitigés de la part d’une communauté de fans aux attentes très élevées, puisqu’on attendait depuis 2010 (quand KH Re:coded est arrivé sur Nintendo DS) de retrouver Sora et compagnie. Actuellement, bien qu’ayant fêté son vingtième anniversaire, nous n’avons aucune nouvelle majeure concernant la saga au-delà de l’arrivée récente de tous les titres de la franchise sur Nintendo Switch via une version cloud.

Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, mais ce que nous savons, c’est que la saga Kingdom Hearts est loin d’avoir atteint son dénouement final. Nous avons hâte de célébrer encore 20 ans d’aventures magiques et de rencontres inattendues entre des personnages dont nous nous souviendrons toujours.