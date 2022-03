D’anciens modérateurs poursuivent TikTok pour traumatisme causé par le visionnage "extrêmement dérangeant" vidéos

En bref: Ce n’est pas la première fois que d’anciens modérateurs de contenu poursuivent TikTok pour avoir affirmé que la société n’en avait pas fait assez pour les soutenir alors qu’ils regardaient des vidéos extrêmes et graphiques comprenant des abus sexuels sur des enfants, des viols, des tortures, de la bestialité, des décapitations, des suicides, et meurtre.

Ashley Velez et Reece Young ont déposé un recours collectif contre TikTok et la société mère Bytedance, écrit NPR. Ils ont travaillé par l’intermédiaire de sous-traitants tels que Telus International et Atrium, basé à New York.

La poursuite affirme que TikTok et ByteDance ont violé les lois du travail californiennes en ne fournissant pas à Velez et Young un soutien adéquat en matière de santé mentale dans un travail qui impliquait de voir « de nombreux actes de violence extrême et graphique ». Ils ont également dû faire face à des discours de haine et à des théories du complot qui, selon les avocats, ont eu un impact négatif sur leur bien-être mental.

« Nous verrions la mort et la pornographie graphique, graphique. Je verrais des enfants mineurs nus tous les jours », a déclaré Velez. « Je voyais des gens se faire tirer une balle dans la tête, et une autre vidéo d’un enfant battu m’a fait pleurer pendant deux heures d’affilée. »

Les plaignants disent qu’ils n’ont eu droit qu’à deux pauses de 15 minutes au cours de leur journée de travail de 12 heures et qu’ils n’ont pas dû revoir les vidéos pendant plus de 25 secondes avant de décider avec une précision de plus de 80 % si le contenu enfreignait les règles de TikTok. Les modérateurs regardaient souvent plus d’une vidéo à la fois pour respecter les quotas, indique la poursuite, accusant TikTok d’imposer des « normes de productivité » élevées aux modérateurs.

Les deux plaignants disent qu’ils ont dû payer des conseils sur leur propre argent pour faire face à l’impact psychologique du travail. Ils ont également dû signer des accords de non-divulgation qui les empêchaient de discuter des détails de leur travail.

La poursuite affirme que TikTok et ByteDance n’ont fait aucun effort pour fournir des « mesures d’amélioration appropriées » pour aider les travailleurs à faire face au contenu extrême auquel ils ont été exposés.

En décembre, un autre modérateur de TikTok a lancé un recours collectif similaire contre la société et Bytedance, mais l’affaire a été abandonnée le mois dernier après le licenciement du plaignant, écrit NPR.

En 2018, un modérateur de contenu pour le sous-traitant de Facebook Pro Unlimited a poursuivi le réseau social après que « l’exposition constante et sans faille à des images hautement toxiques et extrêmement dérangeantes sur le lieu de travail » ait entraîné un SSPT. Facebook a réglé l’affaire pour 52 millions de dollars. Il y avait aussi un mod YouTube qui a poursuivi la société appartenant à Google en 2020 après avoir développé des symptômes de SSPT et de dépression, à la suite de l’examen de milliers de vidéos dérangeantes.