Certains utilisateurs d’iCloud recevront un paiement après qu’Apple ait réglé le recours collectif pour 14,8 millions de dollars

Pourquoi c’est important : Si vous êtes l’un des nombreux propriétaires de compte iCloud qui ont payé pour un stockage supplémentaire, vous pourriez être remboursé après qu’Apple ait remis 14,8 millions de dollars pour régler un recours collectif qui prétend qu’il a enfreint ses propres conditions et conditions en stockant les données utilisateur iCloud sur des serveurs tiers.

Tel que rapporté par Macworld, le règlement couvre toute personne ayant payé un abonnement à iCloud à tout moment du 16 septembre 2015 au 31 janvier 2016 et ayant une adresse postale américaine associée à son compte. Si l’e-mail utilisé pour s’inscrire au stockage iCloud pendant cette période est toujours actif, les utilisateurs devraient recevoir une notification les informant qu’ils sont membres du recours collectif.

Le montant d’argent que chaque personne recevra du règlement dépendra de la durée de son abonnement au cours de ces quatre mois et du niveau d’abonnement auquel il se trouvait. Les tarifs iCloud mensuels d’Apple à l’époque étaient de 0,99 $ (50 Go), 3,99 $ (200 Go) et 9,99 $ (1 To).

Malgré le règlement, Apple insiste toujours sur le fait qu’il n’a rien fait de mal et nie avoir enfreint ses conditions générales iCloud. Une audience d’approbation finale aura lieu le 4 août.

Si vous pensez être éligible, consultez tous les détails de la poursuite, y compris le montant que vous pourriez récupérer, sur le site Web de la poursuite Williams c. Apple Inc.

Apple n’est pas étranger aux recours collectifs, bien sûr. La poursuite la plus récente lancée contre la société impliquait des allégations de fissuration des écrans du MacBook M1. Il a également fait face à un cas d’étranglement d’iPhone pour lequel il a remis plus de 500 millions de dollars et à des actions collectives concernant des écrans Apple Watch défectueux, l’App Store et plusieurs concernant les claviers papillon, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais avec une capitalisation boursière de 2,84 billions de dollars, la plus grande entreprise du monde n’a pas à s’inquiéter dans ces cas.