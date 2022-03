Deux hommes risquent 20 ans de prison pour une escroquerie à la traction de tapis NFT de 1,1 million de dollars

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un autre jour, une autre arnaque NFT ; cette fois, il s’agit de la variété de traction de tapis. Deux hommes ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchir de l’argent après avoir gagné 1,1 million de dollars grâce à un projet de jeton non fongible avant de l’abandonner sans tenir aucune des promesses qu’ils ont faites et ne laissant aux acheteurs rien à montrer pour leurs investissements.

Le ministère de la Justice accuse Ethan Nguyen et Andre Llacuna, 20 ans, d’avoir prétendument dirigé le projet Frosties NFT, qui a vu ses 8 888 NFT, chacun au prix d’environ 180 $, se vendre moins d’une heure après leur lancement public.

🚨Brise🚨 Le projet Frosties NFT mis à mal, cause des millions de pertes aux investisseurs ❌ Il s’agit de la première escroquerie NFT connue de l’année. Les investisseurs auraient perdu 1,3 million de dollars🤯#Whalecointalk #CryptomonnaieActualités #Rugpull #Givres #Opensea pic.twitter.com/17jNb4rX8Q – Parler de pièce de monnaie de baleine 🐳 (@WhaleCoinTalk) 13 janvier 2022

Comme pour les collections NFT similaires, les acheteurs se voyaient promettre des récompenses telles qu’un jeu « métavers », des cadeaux, des versions 3D de leurs avatars, etc. Il y avait aussi la possibilité de gagner beaucoup d’argent en revendant leurs NFT à un prix plus élevé.

Mais peu de temps après la fin de la vente initiale, toute trace du projet Frosties a disparu d’Internet, y compris du serveur Discord, et les acheteurs ont découvert qu’ils ne pouvaient tirer que quelques dollars de la vente de leurs NFT.

La plainte pénale contre le couple comprend ce qui semble être des excuses de Nguyen à l’un des mods du serveur. « Je sais que c’est choquant, mais ce projet touche à sa fin. Je n’ai jamais eu l’intention de poursuivre le projet et je n’ai aucun plan pour l’avenir », lit-on. Le mod a également reçu de l’Ethereum pour leurs problèmes, et Nguyen leur a recommandé de supprimer leur compte Discord pour éviter toute chaleur de la part des investisseurs du projet en colère.

Les procureurs affirment que Nguyen et Llacuna ont transféré environ 1,1 million de dollars en crypto qu’ils ont fabriqués à partir du stratagème vers divers portefeuilles dans le cadre de plusieurs transactions conçues pour masquer la source des fonds.

C’est généralement là que l’histoire se termine, mais il semble que le couple ait été enhardi par leur succès. Ils ont mis en place une série de suivi de NFT appelée Embers qui devait être lancée en mars. Il y avait même une feuille de route qui promettait que 50 000 $ seraient donnés à la Croix-Rouge, ce que l’organisme de bienfaisance dit avoir reçu, et que 25 % des fonds de la Monnaie iraient dans un portefeuille contrôlé par la communauté. Les enquêteurs disent que cela aurait été un autre stratagème de tirage de tapis et qu’il aurait pu rapporter 1,5 million de dollars supplémentaires.

The Verge écrit que les enquêteurs ont pu faire correspondre les données du compte Discord de Nguyen et Llacuna, y compris l’adresse IP du premier et l’adresse e-mail et le numéro de téléphone du second, avec les comptes correspondants sur Coinbase. Ces comptes sur l’échange crypto étaient liés à une carte de crédit Citibank et à une pièce d’identité gouvernementale qui ont permis aux autorités de les retrouver, et les deux hommes risquent désormais jusqu’à 20 ans de prison.