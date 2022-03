Selon les rumeurs, le prochain jeu Battlefield serait en pré-production

Moulin à rumeurs : Un initié de l’industrie affirme qu’EA et DICE ont commencé à travailler sur le prochain jeu Battlefield. Ils prévoient qu’il s’agira d’un changement de cap important après le lancement catastrophique de Battlefield 2042 en novembre dernier.

La rumeur veut que le prochain jeu Battlefield soit en début de développement. Selon Xfire, EA affirme avoir tiré les leçons de Battlefield 2042 et prévoit d’annuler les modifications apportées à ce jeu. Le titre récemment sorti est rapidement devenu l’un des jeux les moins bien notés de Steam de tous les temps, et des centaines de milliers de joueurs ont demandé des remboursements.

Les joueurs se sont plaints de nombreux bugs et de fonctionnalités manquantes telles que la VoIP, les navigateurs de serveurs et les lobbies persistants. Un initié anonyme dit qu’une fonctionnalité qu’EA parle de changer pour le prochain jeu est la classe spécialisée – des personnages de joueurs uniques, qui n’ont pas été bien accueillis dans Battlefield 2042.

Comme mon propre commentaire pour cela aussi – ça va être intéressant de voir quand ce titre sortira. Les vacances 2023 seraient l’occasion en or car ils ne seraient pas en concurrence avec COD, mais ce délai pourrait être trop court pour apporter un titre raffiné. Des temps intéressants à venir. —Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 23 mars 2022

Les futurs changements dans 2042 et le prochain jeu pourraient impliquer des spécialistes et le système de classe. Un détail confirmé est que la prochaine itération aura un cadre moderne ou proche de celui de Battlefield 2042. Cependant, Dice prévoit toujours de publier un nouveau contenu pour 2042.

En décembre dernier, le récapitulatif de Tom Henderson sur le développement de Battlefield 2042 alléguait qu’il avait en fait commencé comme un titre de bataille royale. Un an et demi avant le lancement, cela a radicalement changé en raison du succès d’un autre battle royale d’EA, Apex Legends. Henderson a également souligné des problèmes avec le moteur Frostbite d’EA, tandis que l’autopsie officielle d’EA a imputé l’échec aux difficultés de travail à distance et à la réception positive des fans sur Halo Infinite.