Le démontage d’iFixit révèle que le stockage Mac Studio n’est pas évolutif

Pourquoi c’est important : Apple a la réputation de construire des appareils qui ne peuvent pas être mis à niveau par l’utilisateur ni faciles à réparer, et les Mac Studio et Studio Display récemment lancés ne sont pas différents. Bien qu’il soit possible de remplacer le stockage sur le nouveau Mac Studio, trouver la pièce nécessaire ne sera pas facile. Dans le cas du Studio Display, il suffit de dire que le remplacement du câble d’alimentation ou du support nécessite un déplacement à l’Apple Store.

Alors que la poussière se dépose avec les nouveaux Mac Studio et Studio Display d’Apple, les critiques apprécient jusqu’à présent la puissance, la conception compacte et la connectivité du premier tout en louant la webcam, les haut-parleurs et le design élégant du second. Cependant, ils sont tous les deux assez chers et le Mac Studio manque d’évolutivité, tandis que le Studio Display ne prend pas en charge le HDR et les taux de rafraîchissement élevés.

Les gens d’iFixit ont démonté les deux appareils et ont beaucoup appris à leur sujet, y compris la facilité avec laquelle on peut les réparer en cas de problème. En ce qui concerne le Mac Studio, le stockage interne peut être remplacé ou mis à niveau, car il existe deux emplacements relativement faciles d’accès, et dont un seul est rempli.

Un autre démontage plus tôt ce mois-ci a fait naître l’espoir qu’Apple avait rendu le stockage sur le Mac Studio évolutif par l’utilisateur ou à tout le moins remplaçable par l’utilisateur. Cependant, seule cette dernière option est vraiment possible pour le moment. L’une des raisons est que le stockage du Studio est géré via un contrôleur NAND intégré aux nouveaux chipsets M1 Max et M1 Ultra d’Apple au lieu d’être sur la même carte que les puces de stockage NAND.

En d’autres termes, le nouveau mini-ordinateur de bureau d’Apple utilise une architecture de stockage différente qui rend le remplacement des modules de stockage un peu plus compliqué, car nous ne parlons pas d’appareils autonomes comme le SSD 980 Pro de Samsung. Cela fonctionnera si vous échangez le module NAND brut sur un Mac Studio avec un autre de la même taille et effectuez une restauration DFU à l’aide de Configurator. Échanger un module de taille différente ou essayer de remplir les deux emplacements avec des modules identiques ne fonctionne pas.

Pour l’instant, il semble que vous deviez décider de la quantité de stockage interne dont vous avez besoin avant d’acheter un Mac Studio ou compter sur ses nombreux ports qui vous permettent d’étendre la capacité à l’aide de solutions de stockage externes. Sinon, iFixit a découvert que Mac Studio utilise plusieurs vis, supports et connecteurs Torx qui nécessitent de la patience pour être retirés. Pour cette raison, iFixit a donné à l’appareil un score de réparabilité de 6/10, ce qui est le même que le Mac mini.

Les personnes qui ont joué avec le Studio Display ont trouvé qu’il avait essentiellement des composants internes pour iPad Air 5 tels qu’un chipset A13 Bionic et 64 gigaoctets de stockage. Il exécute également iOS 15.4, ce qui vous permet d’obtenir la fonctionnalité « Hey Siri » sur les anciens Mac qui ne prennent pas officiellement en charge la fonctionnalité.

Les techniciens d’iFixit ont également démonté le Studio Display et l’ont trouvé très similaire à un iMac — du panneau similaire à la façon dont vous l’ouvrez et à l’apparence des composants internes. L’appareil photo est essentiellement le même que celui de l’iPhone 11, ce qui est une bénédiction et une malédiction car il sacrifie la réparabilité au détriment de la qualité. Cela dit, iFixit travaille sur un démontage plus approfondi qui sera bientôt publié.

Les critiques, qui ont utilisé le Studio Display, disent que ce produit n’est pas facile à recommander, même aux personnes qui ne se soucient pas tant de la réparabilité et qui vivent entièrement dans l’écosystème d’Apple. En effet, la mise à niveau vers le support réglable en hauteur coûte 400 $ et nécessite un voyage au magasin, tout comme le câble d’alimentation si vous l’endommagez à tout moment pendant la durée de vie du moniteur.