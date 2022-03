Spotify a versé un record de 7 milliards de dollars + aux détenteurs de droits musicaux en 2021

Vue d’ensemble : Spotify a versé plus de 7 milliards de dollars aux détenteurs de droits musicaux en 2021. Il s’agit de la plus grosse somme versée par un détaillant à l’industrie de la musique en une seule année – même au plus fort de l’ère du téléchargement numérique et du disque compact – et plus du double de ce que l’entreprise a payé en 2017 (3,3 milliards de dollars).

Le chiffre record porte le paiement total de Spotify depuis sa création à 30 milliards de dollars.

L’année dernière a également été la première au cours de laquelle Spotify comptait plus de 1 000 artistes générant au moins 1 million de dollars de revenus grâce au service. Parmi ceux-ci, 450 ont généré plus de 2 millions de dollars et 130 artistes ont dépassé la barre des 5 millions de dollars, ce qui représente des augmentations de 110 % et 160 %, respectivement, au cours des cinq dernières années.

De plus, Spotify comptait plus de 52 000 artistes qui ont généré au moins 10 000 $ l’année dernière. Plus d’un tiers vivent dans des pays en dehors des 10 principaux marchés de la musique et 28 % s’autodistribuent sur Spotify.

Besoin d’une preuve supplémentaire que l’industrie est moins concentrée qu’elle ne l’était autrefois? À l’ère du CD, un quart de toutes les ventes est allé aux 50 meilleurs artistes. L’année dernière, sur Spotify, seuls 12 % des revenus provenaient des 50 meilleurs artistes.

Gardez à l’esprit que ces chiffres ne concernent que Spotify et ne tiennent pas compte des revenus générés par les services de streaming concurrents et d’autres formes de distribution. Il est très possible que de nombreux artistes fassent des multiples de ce qui est décrit dans les résultats de Spotify.

Le fondateur et PDG de Spotify, Daniel Ek, a reconnu qu’il était difficile de réussir dans la musique. « Je comprends. Mais les chiffres que nous partageons montrent que Spotify s’améliore par rapport à l’industrie musicale du passé, et de plus en plus d’artistes sont capables de se démarquer à l’ère du streaming », a-t-il ajouté.

En faisant un zoom arrière, nous voyons que les trois principaux labels ont généré plus de 25 milliards de dollars de revenus en 2021, dont 12,5 milliards de dollars provenant uniquement du streaming.

