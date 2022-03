Nvidia : Les gens paient 300 $ de plus lors de la mise à niveau vers les cartes RTX, 71 % des joueurs utilisent toujours la série GTX

Dans le contexte : Alors que les prix des GPU modernes commencent à baisser, la plupart coûtent encore bien au-dessus de leur prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF). Mais il semble que cela n’empêche pas les gens de remettre l’argent. Nvidia a révélé que lorsqu’il s’agit d’acheter de nouvelles cartes graphiques, les joueurs paient 300 $ de plus que ce qu’ils ont payé pour les modèles remplacés.

S’exprimant hier lors d’une journée des investisseurs (via PCMag), Jeff Fisher, SVP de Nvidia, a déclaré : « En regardant les millions de joueurs GeForce de bureau qui, nous le savons, ont mis à niveau leur GPU vers une série 30, ils achètent. »

« Le GPU offre plus de valeur que jamais. D’après nos données, ils dépensent 300 $ de plus qu’ils n’ont payé pour la carte graphique qu’ils ont remplacée », a-t-il ajouté.

Un rapport récent a montré que les cartes graphiques en Europe avaient atteint leurs prix les plus bas depuis le début de 2021, et le point de vente moyen des GPU sur eBay a encore chuté de 10 % entre février et mars. C’est une excellente nouvelle, mais nos recherches montrent que les consommateurs paient toujours en moyenne 50 % de plus que le PDSF lorsqu’ils achètent une nouvelle carte chez Newegg. L’exemple le plus extrême est le RTX 3070 en demande, qui, à 860 $, est 360 $ de plus que son prix de détail recommandé.

Prix ​​du GPU Newegg (précis au moment de la rédaction)

PDSF Prix ​​le plus bas en mars Inflation des prix GeForce RTX 3090 1 500 $ 2 020 $ 35% GeForce RTX 3080Ti 1 200 $ 1 430 $ 19% GeForce RTX 3080 12 Go N / A 1 250 $ N / A GeForce RTX 3080 10 Go 700 $ 1 100 $ 57% GeForce RTX 3070Ti 600 $ 850 $ 42% GeForce RTX 3070 500 $ 860 $ 72% GeForce RTX 3060Ti 400 $ 630 $ 58% GeForce RTX 3060 330 $ 530 $ 61% GeForce RTX 3050 250 $ 390 $ 56% Moyen 50%

Beaucoup de gens sont prêts et capables de payer plus cher pour de nouvelles cartes, mais Fisher a révélé une statistique intéressante : seulement 29 % de la base de joueurs de l’entreprise ont effectué la mise à niveau vers RTX, les autres utilisant toujours l’une de ses séries GTX.

Nous n’avons qu’à examiner l’enquête Steam la plus récente pour prouver l’affirmation de Fisher. La GeForce GTX 1060 est la carte graphique la plus populaire parmi les participants depuis qu’elle a fait tomber la GTX 750 de la première place en décembre 2017, et la carte basée sur Pascal a vu une augmentation du nombre d’utilisateurs le mois dernier. De plus, il n’y a que deux cartes RTX dans le top dix de Steam : la RTX 2060 en quatrième et la huitième place du GPU pour ordinateur portable RTX 3060.

Le marché des GPU sera encore plus secoué plus tard cette année lorsque la série RTX 4000 de Nvidia, nom de code Lovelace, et les GPU RDNA 3 d’AMD arriveront. Dans le cas de Team Green, la directrice financière Colette Kress a laissé entendre que la série RTX 3000 et les nouvelles cartes seront produites et vendues côte à côte. Elle a également affirmé, à deux reprises, que la disponibilité s’améliorerait au second semestre, peut-être à partir du troisième trimestre.

Si la prédiction de Kress concernant l’amélioration de l’offre s’avérait vraie, cela devrait amener les joueurs à payer moins pour leurs cartes, mais nous nous attendons toujours à ce que la série RTX 4000 soit assez écrasante pour le portefeuille. Il y a toujours le prochain RTX 3090 Ti pour ceux qui ne peuvent pas attendre Lovelace. Selon les rumeurs, la carte longtemps retardée aurait un PDSF de 1 999 $, bien que certains modèles coûtent entre 3 800 $ et 5 000 $.