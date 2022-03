GOG lance le printemps avec une vente massive réduisant les prix jusqu’à 94%

Ventes saisonnières : Aujourd’hui, GOG a annoncé le début de sa vente de printemps 2022, qui se déroulera sur les deux prochaines semaines. En plus des offres sur des milliers de jeux, GOG a annoncé de nouveaux jeux à venir et des démos récentes qui sont jouables maintenant.

L’édition annuelle du printemps du GOG Games Festival se déroule jusqu’au 4 avril à 9 h HE avec des réductions sur plus de 4 000 jeux, dont beaucoup sont à plus de 90 %. Bien qu’il n’y ait pas de cadeaux gratuits comme dans certaines des ventes passées de GOG, le magasin proposera des offres flash tous les deux jours.

Certains des plus gros titres en vente incluent The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition pour 9,99 $ – une remise de 80% et Control Ultimate Edition, que les clients peuvent obtenir à 70% de réduction (11,99 $). Parmi les autres offres intéressantes, citons Metro Exodus – Gold Edition pour 14,79 $, Cyberpunk 2077 à 29,99 $ et Disco Elysium – The Final Cut à seulement 15,99 $. L’une des remises les plus importantes concerne XCOM 2, dont le prix a été réduit de 94%, ce qui le porte à seulement 3,59 $. Les clients peuvent acheter toute la série Homeworld pour exactement le même prix.

Cette semaine, GOG a également annoncé que A Plague Tale: Requiem, la suite de A Plague Tale: Innocence, serait dirigé vers le magasin lors de son lancement plus tard cette année. Il en va de même pour Steelrising, qui sort en juin.

Enfin, le Games Festival a également introduit de nombreuses nouvelles démos gratuites pour des jeux comme Tera Nil, Imagine Earth, Ozymandias : Bronze Age Empire Sim, Mondealy, Zoria : Age of Shattering, et plus encore. Vous pouvez trouver une liste complète des dernières démos sur la page de démonstration dédiée de GOG.