La NASA confirme l’existence de plus de 5 000 planètes en dehors de notre système solaire

La nouvelle étape cosmique a été franchie le 21 mars, avec le dernier lot de 65 exoplanètes ajouté aux archives de l’Agence spatiale américaine.

Représentation des exoplanètes Poltergeist, Phobetor et Draugr en orbite autour du pulsar Lich / Pablo Carlos Budassi

En dehors de notre système solaire, il existe plus de 5 000 planètes confirmées. Pour être précis, les archives de la NASA confirment actuellement l’existence de 5 005 exoplanètes, des étoiles extraterrestres en orbite, chacune avec des caractéristiques uniques. Le nouveau cap cosmique a été franchi le 21 mars, avec le dernier lot de 65 exoplanètes ajouté à la longue liste de l’Agence spatiale américaine, qui a annoncé le passage de 5 000 exoplanètes trois décennies après la découverte des deux premiers objets cosmiques qui ont changé à jamais. comprendre notre galaxie.

L’existence de toutes ces exoplanètes a été documentée par des preuves tangibles dans des recherches évaluées par des pairs et a été observée à l’aide de multiples techniques de détection ou méthodes d’analyse. Des découvertes qui fournissent de nouvelles informations pour des études de suivi, pour en savoir plus sur ces nouveaux mondes avec des outils comme le télescope spatial James Webb récemment lancé et le prochain télescope spatial romain Nancy Grace, dont le lancement est prévu en 2027.

Dépassement du seuil des 5 000 exoplanètes confirmées »ce n’est pas qu’un chiffre » a déclaré Jessie Christiansen, directrice scientifique des archives et chercheuse à l’Exoplanet Science Institute (NexScl) de la NASA au California Institute of Technology (Caltech) à Pasadena, en Californie. « Chacun d’eux est un nouveau monde, une toute nouvelle planète« .

Cinq mille exoplanètes confirmées

Les deux premières exoplanètes confirmées, découvertes en janvier 1992 par les astronomes Alexander Wolszczan et Dale Frail, sont des exoplanètes de 4,3 et 3,9 fois la masse de la Terre, en orbite autour d’une étoile à neutrons connue sous le nom de pulsar milliseconde, qui émet des « Beats » ou des impulsions d’ondes radio. sur des durées de millisecondes. Une troisième exoplanète beaucoup plus petite, 0,02 fois la masse de la Terre, a été découverte en 1994 en orbite autour de la même étoile, qui s’appelle depuis Lich. Ces trois exoplanètes ont été nommées respectivement Poltergeist, Phobetor et Draugr.

La découverte de ces trois exoplanètes a essentiellement ouvert la porte à la recherche, a déclaré Wolszczan. « Si vous pouvez trouver des planètes autour d’une étoile à neutrons, les planètes doivent être à peu près partout», a expliqué l’astronome polonais qui, 30 ans après la première découverte, est toujours à la recherche d’exoplanètes en tant que professeur à la Pennsylvania State University. Selon Wolszczan, leur identification ira au-delà du simple ajout d’exoplanètes aux archives de la NASA.

« Il sera inévitable que nous trouvions une forme de vie quelque part, très probablement de type primitif – dit Wolszczan -. Le lien étroit entre la chimie de la vie sur Terre et la chimie trouvée dans tout l’univers, ainsi que la détection de molécules organiques diffuses, suggère que la détection de la vie elle-même n’est qu’une question de temps.« .

Les plus de 5 000 exoplanètes confirmées jusqu’à présent ne représentent qu’une petite fraction des centaines de milliards d’exoplanètes probables dans notre galaxie et comprennent une variété de types – certaines sont similaires à la Terre et aux planètes de notre système solaire, comme les Jupiters chauds, qui sont énormes Des géantes gazeuses en orbites incroyablement proches de leurs étoiles.

Ensuite, il y a les Neptuniens, qui ont des dimensions comme celles de Neptune et d’Uranus, et d’autres exoplanètes très différentes, dont une variété mystérieuse, connue sous le nom de super-Terres et ainsi appelée parce qu’elle est plus grande que notre monde et peut-être rocheuse, ainsi que des mondes en orbite deux étoiles simultanément et des planètes tournant autour des restes effondrés d’étoiles mortes.