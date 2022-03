Le F-150 Lightning tout électrique de Ford a une autonomie allant jusqu’à 320 miles

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’Environmental Protection Agency (EPA) a publié des estimations officielles de l’autonomie du prochain pick-up F-150 Lightning tout électrique de Ford. Pour les acheteurs de certains modèles, il s’agit d’une nouvelle meilleure que prévu d’environ 20 miles d’autonomie.

Le modèle de base F-150 Lightning Pro SR, qui commence à 39 974 $, sera livré avec une autonomie finale estimée par l’EPA de 230 miles sur une seule charge. Il en va de même pour les modèles XLT SR et Lariat SR, tandis que le Platinum a dépassé sa plage cible estimée de 20 miles – de 280 miles à 300 miles.

De même, le XLT ER et le Lariat ER (ER pour autonomie étendue) seront bons pour une autonomie finale estimée par l’EPA de 320 miles.

À titre de comparaison, le modèle de base Rivian R1T avec la configuration à deux moteurs a une autonomie estimée à plus de 260 milles tandis que le Hummer EV commence à plus de 250 milles d’autonomie.

Ford a présenté son F-150 Lightning électrifié en mai 2021 avec deux options de gamme de batteries. Les modèles équipés de la batterie standard généreront 426 chevaux tandis que ceux avec l’option de batterie à autonomie étendue seront bons pour 563 chevaux. Les deux produisent 775 lb-pi de couple.

On dit également que le nouveau Lightning utilise l’acier le plus solide jamais mis dans un cadre F-150, et est le F-150 le plus aérodynamique à ce jour. Avec la batterie ER, elle devrait être bonne pour les sprints à 60 mph au milieu des quatre secondes.

Les premiers modèles devraient être livrés aux clients ce printemps.