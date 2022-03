Paint est mis à jour dans Windows 11 et continue de moderniser son design

Windows 11 a été une grande modernisation de l’interface du système d’exploitation. Ce grand changement a également atteint la grande majorité des applications Windows et Paint en faisait partie.

L’approche actualisée de Paint avec Windows 11

Microsoft a récemment changé d’avis sur Paint. Il y a des années, pendant la longue période de Windows 10, l’intention de Microsoft était que le Paint 3D moderne puisse surpasser et remplacer l’application classique.

Cela ne fonctionne pas. Les utilisateurs ne voulaient pas de cette nouvelle application et ont continué à utiliser son ancien prédécesseur. Qu’a fait Microsoft ? Acceptez la réalité. Paint 3D a été abandonné et ils ont recentré leurs efforts sur la tentative de « moderniser » le bon vieux Paint.

Une mise à jour petite mais utile

Paint est maintenant mis à jour via le Microsoft Store et a déjà reçu une refonte partielle il y a des mois. Maintenant, il a reçu une nouvelle mise à jour qui était sur le Dev Channel depuis trois mois et qui renouvelle la conception de deux menus importants de l’application : le « redimensionner et incliner » et le menu de sélection des couleurs.

On le voit, Paint continue de se renouveler et continuera de le faire dans les mois à venir. Son renouvellement est lent mais sûr. Nous manquons toujours terriblement d’un thème sombre (qui a été montré par Microsoft lors de la présentation de la refonte de l’application, mais nous n’en avons pas entendu parler depuis).





