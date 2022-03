Surface Laptop 3 avec processeur AMD publie le micrologiciel

Microsoft Surface Laptop 3 Ordinateur Portable (Windows 10, Écran Tactile 13", Intel Core i5, 8Go RAM, 128Go SSD, Platine, Finition Alcantara, Clavier AZERTY Français)

Écran exceptionnel PixelSense de 13’’. Fréquence : 60 Hz Performances plus rapides grâce aux processeurs Intel iRNUM 10ème génération Autonomie de batterie pour toute la journée; Une nouvelle expérience audio avec les micro studio et activation à la voix Disponible en 4 couleurs : Platine, Noir, Bleu Cobalt et Sable Ports USB-A ainsi qu’un nouveau port USB-C remplaçant le mini Display Port pour les vidéos, les données et pour le chargement; Trackpad 20% plus grand que Surface Laptop 2 Indice de réparabilité: 4.1/10