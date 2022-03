Une nouvelle forme étrange de glace d’eau a été découverte

Grâce à une expérience à des pressions extrêmes, les scientifiques ont découvert une nouvelle forme de glace d’eau, qu’ils ont décidé d’appeler Ice-VIIt.

L’eau est un composé chimique extraordinaire, non seulement parce qu’elle est à la base de la vie, mais aussi parce qu’elle possède des propriétés plutôt bizarres. Qu’il suffise de dire que son état solide, la glace, se manifeste sous au moins vingt formes différentes, en raison des conditions environnementales spécifiques – par exemple de pression et de température – dans lesquelles elles sont générées. Grâce à une expérience spécifique menée en laboratoire, les scientifiques viennent d’en découvrir une nouvelle, qu’ils ont décidé d’appeler Ice-VIIt ; c’est une forme tétragonale (due à la disposition des cristaux) et intermédiaire à deux formes déjà connues, Ice-VII et Ice-X. Ice-I est la forme que nous connaissons tous, celle de la glace dans le congélateur, en grêlons ou en flocons de neige, avec les atomes disposés en forme hexagonale. Les chercheurs pensent que la nouvelle forme de glace pourrait être trouvée dans le manteau terrestre et/ou sur les lunes gelées de mondes lointains.

Ice-VIIl a été découvert par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université du Nevada à Las Vegas, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Lawrence Livermore National Laboratory, du HPCAT – X-ray Science Division du Argonne National Laboratory et du Laboratoire lunaire et planétaire de l’Université d’Arizona. Des scientifiques, dirigés par le professeur Zachary Grande, chargé de cours au département de physique et d’astronomie de Las Vegas, ont découvert la nouvelle forme de la glace d’eau après avoir soumis un échantillon à une série d’expériences extrêmes pour mesurer ses propriétés à haute pression.

Tout d’abord, l’échantillon de glace d’eau a été pris en sandwich entre deux « enclumes » en diamant et soumis à une pression extrême, ce qui a généré un amas de cristaux désordonnés. Dans la phase suivante du test, l’échantillon a été brièvement chauffé avec un laser et recongelé, ce qui a entraîné la formation d’une sorte de poudre de cristal de glace. Pas à pas, les chercheurs ont continué à augmenter la pression des « presses » à diamant, à décongeler au laser et à recongeler l’échantillon, observant ainsi les transformations des formes connues de la glace solide et de la nouvelle, intermédiaire. Dans Ice-VII, le premier mis en évidence, la glace présente des cristaux disposés en un réseau cubique, qui lorsqu’ils sont « étirés » sont réorganisés dans la structure d’Ice-X, qui est également cubique et ordonnée. Ice-VIIt est généré dans le passage entre l’un et l’autre, les cristaux prenant une forme tétragonale.

Grâce à la nouvelle méthode de mesure, les chercheurs ont également découvert que la transition vers Ice-X se produit à des pressions bien inférieures à celles estimées précédemment, c’est-à-dire 300 000 atmosphères au lieu d’un million. Ces informations sont très précieuses pour comprendre comment la glace d’eau sur des planètes lointaines pourrait se comporter, ainsi que pour accroître notre connaissance de la substance qui doit la vie. Les détails de la recherche « Pressure-driven symmetry transitions in dense H2O ice » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Physical Review B.