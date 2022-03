YouTube distribue des avertissements pour atteinte aux droits d’auteur sur le contenu de Destiny et personne ne sait pourquoi

Dans le contexte : il est assez courant que les sociétés de jeux émettent des avis de cessation et d’abstention aux YouTubers qui violent leurs droits d’auteur. Les créateurs de contenu doivent jongler avec les risques de mettre en place quelque chose qui relève de l’utilisation équitable, et souvent, même s’ils font attention, ils verront toujours des entreprises agressives comme Nintendo les poursuivre. Qu’ils aient raison ou non, la plupart n’ont pas les moyens d’engager les avocats d’une grande entreprise.

De nombreux membres de la communauté Destiny ont été frappés par des grèves pour atteinte aux droits d’auteur au cours de la semaine dernière, comme indiqué dans le subreddit r/DestinyTheGame. Les réclamations concernent principalement les créateurs de vidéos YouTube qui ont archivé de la musique Destiny obsolète qui ne peut plus être trouvée dans les jeux.

Les avis de retrait de Destiny sont une surprise car le créateur de la série Bungie n’a jamais poursuivi ces créateurs dans le passé. En fait, Bungie affirme que ni lui ni ses partenaires ne sont responsables des droits d’auteur. L’éditeur du jeu affirme que même ses propres chaînes YouTube officielles ont reçu des grèves.

Nous avons connaissance d’une série de retraits pour atteinte aux droits d’auteur sur YouTube et nous enquêtons activement. Cela inclut le contenu de nos propres chaînes Bungie. Ces actions ne sont PAS prises à la demande de Bungie ou de nos partenaires. Veuillez attendre les futures mises à jour.

https://t.co/xPY1EzkgTh – Bungie (@Bungie) 20 mars 2022

En effet, il semblerait que la position officielle de Bungie sur le contenu créé par les fans soit que tant qu’il n’est pas commercial, il est acceptable de le publier. Son accord de licence concernant la propriété intellectuelle et les marques de commerce indique qu’il n’y a que quelques conditions qui enfreignent ses termes.

« Des exemples de ce que le « contenu créé par le joueur » peut être défini comme incluent des commentaires personnalisés, des animations, des graphiques ou un gameplay. Inversement, veuillez ne pas télécharger de bandes-annonces ou de cinématiques Bungie avec de simples publicités ou des bordures qui occupent 20% de l’écran ou 20 % de la durée d’exécution. Les créateurs de contenu devraient utiliser nos contenus pour créer leurs propres contenus, plutôt que de télécharger nos contenus sur leurs propres chaînes. »

Cependant, pour la plupart, la société est assez ouverte aux joueurs qui publient toutes sortes de contenus, y compris « des images, des séquences, de la musique, des sons, des dialogues ou d’autres actifs ». Alors, qui ou quoi est à l’origine des avertissements pour atteinte aux droits d’auteur ? Bungie dit qu’il étudie la question et nous fera savoir ce qu’il découvrira.

Il n’avait aucun conseil pour les créateurs de contenu, mais la sage décision serait d’attendre que Bungie donne le feu vert avant de publier ou de republier tout ce qui concerne Destiny.