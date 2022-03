Apple admet des problèmes de webcam dans son moniteur Studio Display à 1 600 $, indique qu’un correctif est en route

Dans le contexte : le Studio Display à 1 600 $ récemment dévoilé par Apple est peut-être beaucoup moins cher que le Pro Display XDR à 5 000 $, mais il reste l’un des moniteurs grand public les plus chers du marché. En tant que tel, et compte tenu du bilan impressionnant d’Apple dans le département de la caméra, vous vous attendriez à ce que la webcam intégrée soit assez bonne, mais les critiques disent le contraire.

Apple a dévoilé le Studio Display, un moniteur à écran rétine 5K de 27 pouces avec une résolution de 5120 x 2880 (218 PPI), la semaine dernière. Les critiques ont été généralement bonnes, malgré le taux de rafraîchissement de 60 Hz et le manque de HDR, bien qu’il y ait un domaine que tout le monde s’accorde à décevoir : la webcam intégrée.

Input écrit que The Verge, Gizmodo et The Wall Street Journal ont tous souligné que la webcam de 12 mégapixels du Studio Display avec un objectif f/2,4 était inférieure aux normes. Nilay Patel de The Verge écrit que la vidéo « a l’air affreuse sous un bon éclairage et carrément misérable dans des conditions de faible éclairage. Je l’ai essayée connectée au Mac Studio et sur mon MacBook Pro sous macOS 12.3, et sur les deux machines, elle produit un effet granuleux, image bruyante avec pratiquement aucun détail. »

Joanna Stern du WSJ était tout aussi accablante dans son verdict de la caméra. « Comment est la qualité de l’image ? Pas bonne. En fait, mauvaise », a-t-elle déclaré dans sa critique vidéo. Phillip Tracy de Gizmodo a noté que la peau semblait trop lisse, que l’image était bruyante et que les appels vidéo semblaient délavés.

La caméra « de niveau iPad » du Studio Display, ainsi que ses fonctionnalités audio et logicielles comme Center Stage, est alimentée par le même processeur A13 Bionic que celui de l’iPhone 11, mais produit des images plus granuleuses.

Apple a admis que le système de webcam « ne se comporte pas comme prévu » et apportera des améliorations dans une mise à jour logicielle. Ce que cela implique exactement, quand la mise à jour arrive et quelle différence cela fait n’est pas clair.

Une autre mise en garde que les acheteurs potentiels du Studio Display voudront peut-être prendre en compte est que la possibilité de lever et d’abaisser le moniteur coûtera vraiment 400 $ de plus.