Le jeu d’horreur The Quarry est le successeur spirituel d’Until Dawn dont les fans rêvaient

Quelque chose à espérer : les fans du plus grand titre de Supermassive Games, l’exclusivité PlayStation Jusqu’à l’aube, seront ravis d’apprendre qu’un successeur spirituel de l’horreur mettant en vedette Rami Malek sera lancé le 10 juin. , dont David Arquette de Scream et la légende du genre Lance Henriksen.

Quiconque a joué à Until Dawn ou à l’un des titres Dark Pictures de Supermassive connaîtra le style de jeu cinématographique et narratif de The Quarry. Les joueurs prennent des décisions sous haute pression qui peuvent avoir des conséquences relationnelles et maintenir les personnages en vie ou les voir tués de manière (généralement) brutale, ce qui donne de nombreuses fins possibles.

La carrière vous mettra dans la peau de neuf conseillers lors de leur dernier jour de camp d’été qui sont « pourchassés par des habitants trempés de sang et quelque chose de bien plus sinistre ». Le réalisateur Will Byles a déclaré à IGN que chaque personnage avait dix à douze morts potentielles différentes, ce qui semble convenablement sanglant, ajoutant que le jeu est « comme une histoire circulaire et chacun de ces personnages est un rayon se dirigeant vers le milieu ».

À la fin de la partie d’environ dix heures, les joueurs reçoivent des cartes de personnage décrivant la conclusion de l’histoire personnelle de cette personne; ils sont à collectionner, ce qui devrait encourager de nombreuses rediffusions.

Un mécanisme multijoueur similaire de la série Dark Pictures sera disponible dans The Quarry. Il existe un mode coopératif de canapé où les gens contrôlent les conseillers individuels et un mode en ligne qui permet aux autres utilisateurs de regarder et de voter sur chaque décision.

Si vous trouvez que faire des choix de vie ou de mort est un peu trop stressant, il existe également un « mode film » qui supprime complètement le gameplay et permet aux joueurs de choisir la progression de l’histoire.

Contrairement à Jusqu’à l’aube, La carrière volonté lancement sur PC, ce 10 juin (précommandez maintenant), ainsi que les versions PS4, PS5, Xbox Series X/S et Xbox One. Découvrez la liste complète des acteurs et certaines de leurs apparitions les plus célèbres ci-dessous, avec l’aimable autorisation d’IGN.

La carrière – Liste des acteurs