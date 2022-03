Que savons-nous de Hogwarts Legacy, le jeu vidéo se déroulant dans le monde de Harry Potter

Pour résumer, on pourrait dire que Hogwarts Legacy est un « Harry Potter Simulator », qui pourtant ne se contente pas de transposer le monde créé par JK Rowling sous une forme vidéoludique, mais le prolonge, l’élargit, le rend interactif.

Le protagoniste du dernier State of Play, un événement en streaming organisé par Sony PlayStation, était Hogwarts Legacy, le jeu vidéo sur le monde de Harry Potter mais sans Harry Potter. Oui, car le titre d’Avalanche Software et de Warner Bros. Games se déroule à la fin du XIXe siècle, une époque où il n’y a ni Voldemort, ni Dumbledore, etc. Cependant, cela ne signifie pas que Poudlard et les territoires voisins sont exempts d’embûches et de dangers : il y a des rumeurs de groupes de gobelins et de sorciers noirs en ébullition.

Tels sont les événements de Hogwarts Legacy, qui ne veut pourtant pas seulement raconter une histoire antérieure à la saga accouchée par JK Rowling, mais souhaite aller plus loin. En témoignent les 14 minutes de vidéo diffusées lors du State of Play jeudi dernier. Ce qui frappe, c’est la variété et la richesse de l’univers du jeu, à vivre pleinement dans le rôle d’un protagoniste ou d’un protagoniste totalement personnalisable.

Maison à choisir, leçons à suivre, secrets à découvrir, Quidditch, amis à rencontrer, créatures à élever et bien plus encore. Pour résumer, on pourrait dire que Hogwarts Legacy est un « Harry Potter Simulator », qui pourtant ne se contente pas de transposer le monde créé par JK Rowling sous une forme vidéoludique, mais le prolonge, l’élargit, le rend interactif. L’ensemble est rendu à nouveau Suite magique d’un rendu technique vraiment spectaculaire : il suffit de s’attarder sur les expressions réalistes des personnages ; sur le jeu de lumière généré par les sorts ; sur la fluidité des animations. Et qu’en est-il des environnements ? Riche en détails et changeant, en fonction des sorts lancés.

Ce qui change pour les jeux vidéo de Bungie avec le rachat par Sony

Bref, ce que nous avons vu au State of Play fait de Hogwarts Legacy la réalisation d’un rêve pour tous ceux qui au fil des années ont voulu la fameuse lettre de bienvenue pour Poudlard. Le rendez-vous avec la magie est prévu aux alentours de Noël 2022, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.