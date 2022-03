Les ventes mondiales de téléphones 5G ont dépassé celles des combinés 4G pour la première fois en janvier 2022

En bref : Le nombre de stations de base 5G augmente, tout comme le nombre de combinés prenant en charge les signaux 5G. La force de marque d’Apple a été la plus forte en faveur de l’adoption de la 5G, suivie de Samsung et des trois principales marques chinoises de smartphones. À ce rythme, le nombre d’abonnements 5G pourrait atteindre 4,4 milliards d’ici cinq ans.

Janvier 2022 a été le premier mois depuis l’introduction de la 5G lorsque les ventes de smartphones compatibles 5G ont dépassé celles des modèles compatibles 4G. Selon le dernier rapport de marché de Counterpoint Research, une grande partie de cette croissance peut être attribuée à l’iPhone.

On estime que 51% des combinés vendus dans le monde en janvier de cette année comportaient un modem 5G, et la plus forte croissance a été observée en Chine, en Europe occidentale et en Amérique du Nord. La Chine est un point particulièrement brillant pour la 5G, avec une pénétration du marché de 84 %. Les analystes pensent que cela est dû à une combinaison de déploiements agressifs de la 5G par les opérateurs chinois (1,4 million de stations de base au moment d’écrire ces lignes), ainsi qu’à une offre importante de combinés 5G à une variété de prix.

L’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest ont enregistré des taux de pénétration de 73 % et 76 %, respectivement. En Amérique du Nord, les iPhones 5G d’Apple ont représenté plus de 50 % des ventes globales, malgré le retard de la société à la fête 5G. Maintenant que l’iPhone SE dispose également d’une connectivité 5G, ce chiffre devrait augmenter dans les mois à venir.

Counterpoint note que dans le cas des téléphones Android 5G, les modèles les plus populaires se situent dans la fourchette de prix de 250 $ à 400 $. En Asie et en Amérique latine, une nouvelle vague de combinés 5G dont le prix se situe entre 150 et 200 dollars a représenté environ un cinquième des ventes totales de la 5G.

Samsung est en tête du peloton des équipementiers Android avec une part de 12 % du marché mondial, suivi de Xiaomi, Vivo et Oppo avec 10 à 11 % de parts. Pendant ce temps, les iPhones 5G d’Apple représentent 37% des ventes mondiales 5G.

Dans son rapport sur la mobilité 2021, le géant des télécommunications Ericsson a estimé qu’il y a maintenant plus de 5,5 milliards d’utilisateurs de smartphones dans le monde et que les réseaux mobiles transportent 300 fois plus de trafic de données qu’il y a 10 ans, soit 65 exaoctets par mois.