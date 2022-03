La NBA a diffusé un jeu entier en utilisant une technologie vidéo volumétrique qui rend les joueurs en 3D en temps réel

Pourquoi c’est important : alors que les entreprises continuent de se démener pour entrer au rez-de-chaussée du métaverse, nous voyons même des mouvements d’acteurs non technologiques pour adhérer au concept. Bien que la NBA n’ait pas annoncé son intention de diffuser des jeux virtuels dans le métaverse, sa technologie « Netaverse » indique certainement qu’elle pourrait y penser.

Hier soir, la NBA est devenue la première organisation à diffuser un match entier dans un format appelé « NBA CourtView » ou « Netaverse ». Ce dernier surnom joue sur le terme métaverse car il fournit du contenu dans un environnement 3D virtuel, mais sa vidéo techniquement appelée volumétrique. La technologie utilisée n’est pas nouvelle. Il était auparavant utilisé pour permettre aux commentateurs de décrire et d’expliquer des rediffusions singulières, mais c’était la première fois que la NBA l’utilisait pour diffuser un match entier.

Les seaux de Luka sont encore plus spectaculaires dans notre émission NBA CourtView ! En direct sur ESPNEWS pic.twitter.com/sWcqRHX45K – NBA (@NBA) 17 mars 2022

La technologie, appelée « Free-Viewpoint Video », a été développée par le pionnier de l’imagerie Cannon. Il utilise 110 caméras placées autour du terrain de basket pour capturer les mouvements des joueurs. Un ordinateur utilise les données recueillies par les caméras pour générer un rendu tridimensionnel des joueurs et du terrain en temps réel. Cette technique permet à l’opérateur de changer d’angle à la volée. Il permet également à la caméra un mouvement apparemment libre à 360 degrés comme s’il s’agissait d’une caméra drone volant autour du stade.

Le demi-tour malade de Luka Doncic via NBA CourtView! Regardez NBA CourtView sur ESPN + et ESPNEWS pic.twitter.com/tHyUn95XDc – NBA (@NBA) 17 mars 2022

La technologie d’imagerie n’est pas parfaite. Les problèmes, les artefacts vidéo et les bégaiements donnent l’illusion. Même sans les artefacts vidéo, l’action vacille au bord de l’étrange vallée. Cela semble un peu réel, mais le manque d’ombres et de reflets indique à l’esprit que quelque chose ne va pas, comme si vous regardiez quelqu’un jouer à un jeu vidéo NBA plus ancien ou quelque chose du genre. Les tweets ci-dessus vous donnent une idée générale.

La NBA n’a pas diffusé le jeu en utilisant la vidéo volumétrique sur la station réseau d’ESPN, mais les téléspectateurs pouvaient le regarder sur ESPNews ou ESPN +. Fait intéressant, cette technologie pourrait se prêter à regarder des matchs en direct dans le métaverse comme si vous y étiez, mais la NBA, ESPN et Cannon n’ont pas confirmé qu’ils cherchaient à aller dans cette direction.