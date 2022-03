La série d’action en direct Resident Evil arrive sur Netflix le 14 juillet

Opinion de l’éditeur: La franchise Resident Evil a engendré un certain nombre d’émissions de télévision et de films au fil des ans de qualité variable. Le plus récent, un redémarrage appelé Resident Evil: Welcome to Raccoon City, a fait ses débuts en novembre dernier mais n’a pas très bien plu aux critiques. En espérant que la nouvelle série télévisée de Netflix ne subira pas le même sort.

La prochaine série d’action en direct Resident Evil de Netflix sera présentée en première le 14 juillet 2022.

Le géant du streaming a partagé la date sur Twitter avec trois œuvres d’art clés, chacune présentant un fond jaune vif avec du sang rouge contrastant. Une inspection plus approfondie du flacon sur l’une des photos montre que l’échantillon a été testé positif pour le T-Virus. Il existe également un code QR qui mène à cette page de destination lorsqu’il est scanné.

Netflix a lancé pour la première fois son projet d’action en direct Resident Evil en août 2020. À l’époque, le spécialiste du streaming avait déclaré que la série se composerait d’épisodes de huit heures dirigés par Andrew Dabb (Supernatural).

La ligne de connexion de l’émission se lit comme suit :

« Se déroulant en 2036, 14 ans après qu’un virus mortel a provoqué une apocalypse mondiale, Jade Wesker se bat pour sa survie dans un monde envahi par des créatures infectées et folles assoiffées de sang », lit-on dans le synopsis. « Dans ce carnage absolu, Jade est hantée par son passé à New Raccoon City, par les liens effrayants de son père avec Umbrella Corporation, mais surtout par ce qui est arrivé à sa sœur, Billie. »

Une entrée IMDB affirme que l’histoire se déroulera sur deux chronologies. Le premier impliquerait les adolescents Jade et Billie Wesker déménageant à New Raccoon City et réalisant que leur père pourrait être impliqué dans la dissimulation de secrets qui pourraient détruire le monde. La deuxième chronologie tourne autour de la survie de Jade dans un monde post-T-Virus.

On ne sait pas si Netflix publiera la première saison en une seule fois ou la répartira sur des épisodes hebdomadaires. Chaque style a ses avantages et ses inconvénients, mais si nous devions deviner, il répondra probablement aux binge-watchers.