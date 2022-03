Robert Hallock d’AMD confirme les limites d’overclocking du Ryzen 7 5800X3D

Récapitulatif : Le Ryzen 7 5800X3D est un processeur à 450 $ qui débarque le 20 avril pour les personnes possédant une carte mère des séries 300, 400 ou 500. Les revendications de performances d’AMD semblent prometteuses pour les joueurs à la recherche d’une mise à niveau, mais les amateurs d’overclocking voudront attendre la gamme Ryzen 6000 « Rembrandt ».

Plus tôt ce mois-ci, nous avons appris que le très attendu processeur Ryzen 7 5800X3D d’AMD ne prendrait pas en charge l’overclocking manuel car la société a demandé aux fabricants de cartes mères de désactiver la fonctionnalité dans leur BIOS/UEFI.

Avance rapide jusqu’à cette semaine, et nous avons maintenant la confirmation officielle de Team Red que son nouveau processeur de la série Ryzen 7 pour les joueurs n’est pas compatible avec l’overclocking. Apparemment, la principale raison de cette limitation est le V-Cache 3D d’AMD, la technologie censée rendre ce processeur jusqu’à 15 % plus rapide dans les jeux par rapport au Ryzen 9 5900X.

Au crédit d’AMD, il ouvrira la prise en charge de ce processeur ainsi que d’autres variantes Ryzen 5000 sur les cartes mères de la série 300 via une prochaine mise à jour du BIOS. Cependant, Robert Hallock d’AMD a déclaré à HotHardware que le V-Cache 3D est limité à une tension de fonctionnement maximale de 1,3 à 1,35 volts, et en tant que tel, il ne prend même pas en charge les tensions de suralimentation typiques observées sur certains processeurs Ryzen, qui sont dans le 1,45 à Gamme de 1,5 volts.

Cela expliquerait également pourquoi AMD a choisi d’abaisser les horloges de base et de booster du Ryzen 7 5800X3D à 3,4 GHz et 4,5 GHz, respectivement. Hallock note que l’Infinity Fabric et le bus mémoire peuvent toujours être overclockés manuellement, et que cela devrait de toute façon conduire à de meilleurs gains de performances qu’un overclocking tout cœur.

Selon Hallock, le Ryzen 7 5800X3D n’est pas un signe qu’AMD cherche à négliger les amateurs d’overclocking à l’avenir. La société travaille toujours autour des limites des technologies de fabrication existantes qui rendent ses conceptions de puces possibles, de sorte que la prochaine génération de processeurs Ryzen devrait avoir une meilleure prise en charge de l’overclocking.

Hallock a également expliqué au cours de l’entretien qu’AMD avait choisi d’opter pour une configuration à huit cœurs, car les charges de travail de jeu n’ont pas encore bénéficié de l’ajout de cœurs supplémentaires. Comme notre propre Steve Walton l’a expliqué dans son analyse détaillée de l’impact des cœurs et du cache du processeur sur les performances de jeu, la taille du cache du processeur est beaucoup plus importante que le nombre de cœurs, et AMD semble également convaincu de cette idée.