Mushkin annonce des SSD PCIe Gen4 avec des vitesses de plus de 7 400 mégaoctets par seconde

En bref : alors que de nombreuses personnes qui ont effectué la mise à niveau vers la plate-forme Alder Lake d’Intel attendent probablement que les SSD PCIe Gen5 sortent du lot, la plupart des initiés de l’industrie pointent vers une fenêtre de sortie pour le quatrième trimestre 2022. En attendant, le club SSD PCIe Gen4 se développe pour inclure plus d’options à un meilleur prix.

Les SSD PCIe 5.0 grand public sont presque là, avec des vitesses allant jusqu’à 13 gigaoctets par seconde en lecture séquentielle et 12 gigaoctets par seconde en écriture séquentielle. TeamGroup, Adata, Samsung, Kioxia et Intel préparent tous des disques SSD qui pourraient être essentiels pour tirer pleinement parti de technologies telles que DirectStorage de Microsoft.

Cela dit, le club SSD PCIe 4.0 propose encore de nombreux modèles ultra-rapides de Samsung, Sabrent, Seagate et Corsair. Celles-ci sont plus que suffisamment rapides pour la plupart des consommateurs, avec des vitesses de plus de 7 gigaoctets par seconde pour les lectures séquentielles et de plus de 3 gigaoctets par seconde pour les écritures séquentielles.

Cette semaine, le club des disques SSD hautes performances s’est agrandi avec l’ajout des nouveaux SSD de la série Vortex Redline de Mushkin. Il coche bon nombre des bonnes cases pour un bon SSD PCIe 4.0 – jusqu’à 7 415 mégaoctets par seconde en lecture, jusqu’à 6 800 mégaoctets par seconde en écriture, un cache DRAM, une mise en cache SLC dynamique et une garantie de cinq ans. Au moins sur le papier, il semble que ce soit un bon candidat pour étendre le stockage sur la console PlayStation 5 de Sony.

Ce niveau de performance est offert par le contrôleur InnoGrit IG5236, mais les nouveaux disques ne brillent pas dans le département d’endurance en écriture. Mushkin les évalue pour 0,26 à 0,27 écritures sur disque par jour, ce qui est légèrement inférieur aux SSD haut de gamme d’autres fabricants. Il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas les brûler avec une utilisation normale, mais c’est quelque chose qu’il vaut la peine de garder à l’esprit lors de la prise de décision d’achat.

Les prix reflètent l’équilibre que Mushkin a essayé de trouver avec ces disques. Le SSD Vortex Redline sera disponible en versions 512 Go, 1 To et 2 To et bénéficiera d’une garantie limitée de 5 ans. Le modèle 512 Go vous coûtera 79,99 $, tandis que la version 1 To coûtera 124,99 $. Le prix du disque de 2 To n’a pas encore été annoncé, mais nous prévoyons qu’il sera d’environ 250 $.