Le visage de cette femme de l’âge de pierre a été reconstitué à partir d’un crâne vieux de 4 000 ans

La reconstruction a nécessité plus de 350 heures de travail et est actuellement exposée au musée Västernorrlands à Murbergsvägen, en Suède.

Le visage de la femme Lagmansören / Crédit : Oscar Nilsson

Une femme qui a vécu il y a 4 000 ans est absorbée en regardant un jeune garçon courir devant elle, en s’appuyant sur sa canne. Son regard est plus qu’un simple voyage qui nous ramène au Néolithique, la dernière des trois périodes de l’âge de pierre, et contient la sensation émotionnelle d’un face à face avec notre prochain. Cette incroyable reconstitution grandeur nature est actuellement exposée en Suède, au musée Västernorrlands de Murbergsvägen, où elle a fait ses débuts dans l’exposition pendant environ un mois. The Ancient Journey – Neuf mille ans de traces humaines.

La femme Lagmansören

Sa réalisation est due à Oscar Nilsson, archéologue et pionnier de l’archéologie reconstructrice qui, partant d’un crâne et d’autres restes squelettiques retrouvés en 1923 à côté de ceux d’un enfant lors de la construction d’une route dans le hameau de Lagmansören, à 400 km au nord de Stockholm, il a élaboré le visage et la posture de la femme, permettant aux visiteurs du musée de vivre une connexion émotionnelle.

Il a fallu environ 350 heures de travail à Nilsson pour achever la reconstruction. « Avec nos yeux et peut-être à chaque instant, nous avons tendance à penser que c’est une mère qui regarde un enfant – l’archéologue suédois a expliqué à Live Science -. Ils pourraient l’être, ou ils pourraient être frère et sœur, ou deux parents, ou simplement des amis de la même tribu. Malheureusement, nous ne le savons pas, car l’ADN n’a pas été si bien conservé pour établir cette relation.« .

La femme Lagmansören / Crédit : Oscar Nilsson

Mais alors que Nilsson modelait sa posture et son visage, elle imaginait que la femme Lagmansören était proche de son fils, qui courait devant elle. « Regardez à travers les yeux de la mère, à la fois avec amour et avec un peu de discipline « a ajouté Nilsson qui, lorsqu’il a été chargé de reconstituer la femme il y a deux ans, il a scanné son crâne et en a fait une copie plastifiée avec une imprimante 3D.

Quelques étapes pour reconstruire le visage de la femme Lagmansören / Crédit : Oscar Nilsson

Comme pour d’autres reconstructions créées dans le passé, y compris celles d’une ancienne reine Wari qui vivait dans l’actuel Pérou et d’un homme de l’âge de pierre dont la tête a été retrouvée sur une tombe sous-marine vieille de 8 000 ans, Nilsson a pris en compte le sexe, l’âge, le poids et l’origine ethnique de la femme, ou tous les facteurs qui peuvent influencer l’épaisseur du tissu facial et l’apparence générale de la personne. Étant donné que l’ADN de la femme était trop dégradé, il n’était pas sûr des autres caractéristiques génétiques, telles que la couleur des cheveux et des yeux.

Il a donc formulé une hypothèse sur son apparition, considérant qu’il y avait dans l’ancienne Scandinavie trois grandes vagues de migration : la première par des communautés de chasseurs et de cueilleurs à la peau foncée, qui avaient tendance à avoir les yeux bleus, il y a entre 12 000 et 10 000 ans ; la seconde qui comprenait des paysans à la peau pâle, aux cheveux noirs et aux yeux bruns de l’extrême sud qui se sont déplacés vers le nord il y a environ 5 000 à 4 000 ans lorsque la femme était en vie, tandis que la troisième vague comprenait la culture Yamnaya d’aujourd’hui l’Ukraine et était composée de communautés qui avaient la peau un peu plus foncée, il y a environ 3 500 ans.

Sur la base de ces informations, Nilsson a donné à la femme des cheveux et des yeux bruns et une peau pâle comme celle des paysans, bien qu’il soit probable qu’elle n’était pas nécessairement une agricultrice à plein temps, mais une femme qui participait à un mélange de chasse et de cueillette. ainsi que les pratiques agricoles. « On ne peut pas dire avec certitude s’il menait une vie nomade ou celle des premiers paysans, il est impossible de dire – a expliqué Nilsson -. Mais nous avons choisi de donner l’interprétation la plus sûre, c’est-à-dire que c’était les deux, car, bien sûr, il y a eu une période de transition de plusieurs centaines d’années.« .

Dans la reconstitution, la femme Lagmansören est vêtue de la tête aux pieds de fourrure et de cuir. C’est l’œuvre d’Helena Gjaerum, une archéologue suédoise indépendante qui utilise des techniques de l’âge de pierre pour le tannage du cuir. Avant d’habiller le modèle, Gjaerum a étudié le climat ancien, le paysage, la végétation et la vie animale du Néolithique de Lagmansören, fabriquant des vêtements de femme avec des restes de cerf et d’élan, et des chaussures avec des rennes, des castors et des renards. « Souvent, les gens modernes pensent que les humains de l’âge de pierre sont primitifs, vêtus d’une fourrure laide semblable à une toge. – dit Gjaerum – mais je me suis dit que ce serait incroyable de l’habiller comme on pourrait le faire aujourd’hui, puisque nous aussi, comme elle, nous sommes Homo sapiens« .