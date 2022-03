Trois objets que l’on croit être des exoplanètes sont en réalité tout sauf : c’est ce que c’est

Grâce à de nouvelles données, une équipe d’astronomes du MIT et de la NASA a découvert que trois corps célestes supposés être des exoplanètes sont en réalité autre chose.

À ce jour, près de cinq mille exoplanètes (ou exoplanètes) ont été découvertes dans l’espace lointain, en dehors du système solaire, mais au moins une petite partie d’entre elles pourrait être un autre type d’objet. Grâce à une nouvelle étude approfondie, en effet, il a été déterminé que trois de ces corps célestes (Kepler-854b, Kepler-840b et Kepler-699b) inclus dans le catalogue officiel ne sont pas du tout des planètes, mais des étoiles. Un autre objet appelé Kepler-747b est en vol stationnaire et des investigations plus approfondies seront nécessaires pour comprendre ce qu’il est réellement. Mais comment les scientifiques ont-ils compris la nature exacte de ces corps célestes lointains et mystérieux ?

Pour découvrir les « fausses planètes », une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Département des sciences de la Terre, des planètes et de l’atmosphère du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, connu dans le monde entier sous l’acronyme de MIT, a collaboré en contact étroit avec des collègues du Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, le département de physique et le Goddard Space Flight Center de la NASA. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Prajwal Niraula, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les données d’exoplanètes collectées par plusieurs instruments, tels que le télescope chasseur d’exoplanètes Kepler (arrêté en 2018) et le GAIA (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics). Grâce à un type d’analyse appelée « courbe de phase », grâce à laquelle il est possible de déterminer les détails des corps célestes tels que la masse et la taille, le professeur Niraula et ses collègues ont réalisé que pour certaines exoplanètes, il existait des données anormales. En termes simples, elles étaient trop grosses pour être des planètes (au-delà d’une certaine taille, les réactions nucléaires qui sous-tendent les étoiles se déclenchent).

« La plupart des exoplanètes ont la taille de Jupiter ou sont beaucoup plus petites », a déclaré le professeur Niraula dans un communiqué de presse. « Le double de Jupiter est déjà suspect. Une planète ne peut pas être plus grande que ça », a commenté le scientifique. En étudiant la courbe de phase de Kepler-854b, le premier des objets à éveiller les soupçons, les chercheurs ont réalisé que quelque chose n’allait pas, ils ont donc décidé de l’analyser avec de nouvelles données de GAIA, un satellite qui cartographie les étoiles avec une extrême précision. la voie Lactée. De l’analyse, il est apparu que la prétendue exoplanète était non seulement trois fois plus grande que Jupiter, mais avait également une masse 239 fois plus élevée (la limite maximale de la masse d’une planète est estimée à environ 10 fois celle de Jupiter). En termes simples, les chercheurs ont déterminé qu’avec des caractéristiques similaires, Kepler-854b ne peut pas être une planète, c’est une étoile. « Il n’y a aucun moyen pour l’Univers de créer une planète de cette taille. Cela n’existe tout simplement pas », a déclaré le co-auteur de l’étude, Avil Shporer.

Avec la même procédure, les chercheurs ont découvert que Kepler-840b et Kepler-699b ne sont pas non plus des planètes : la première est en fait 2,5 fois plus grande que Jupiter, tandis que la seconde est presque 2,8 fois plus grande. Dans ce cas également, nous avons donc affaire à des étoiles. Kepler-747b s’est avéré être 1,84 fois plus grand que Jupiter, il est donc sur le bord et les scientifiques devront mener des investigations supplémentaires pour déterminer s’il s’agit réellement d’une étoile ou d’une planète. Les chercheurs sont enthousiasmés par ces nouvelles méthodes d’analyse, car l’écrémage des fausses exoplanètes du catalogue officiel améliorera la propreté et la précision des données, augmentant ainsi la compréhension de ces mondes extraterrestres lointains. Les détails de la recherche « Revisiting Kepler Transiting Systems: Unvetting Planets and Constraining Relationships between Harmonics in Phase Curves » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée The Astronomical Journal.