RAMMon vous aide à identifier le type, la vitesse, les horaires et le SPD de vos modules RAM

RAMMon permet aux utilisateurs d’identifier une multitude d’attributs, dont le fabricant, la vitesse d’horloge et d’autres données de leurs périphériques de mémoire DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, XMP et EPP et même certains types de mémoire plus anciens. Il utilise le SDK SysInfo DLL pour rassembler les attributs SPD des périphériques RAM. Ces informations fournissent un instantané des données disponibles pour chaque module de RAM installé sur le système.

Qu’est-ce que le SPD ?

Serial Presence Detect (SPD) est la norme établie par JEDEC pour qu’un système hôte récupère les attributs des modules de mémoire. La norme SPD est destinée à être utilisée sur n’importe quel module de mémoire, indépendamment de la technologie de mémoire ou du facteur de forme du module.

RAMMon affiche les valeurs stockées sur le module RAM telles que la capacité de la mémoire, le fabricant, le numéro de série, le numéro de référence du modèle, les latences CAS prises en charge et la tension du module.

En outre, selon votre type de RAM, d’autres données SPD spécifiques peuvent également être récupérées. Tels que l’épaisseur du module, la largeur du module, la température de fonctionnement maximale et plus encore.

Matériel pris en charge

Bien que les tests aient été effectués sur environ 20 chipsets de carte mère différents, nous pensons que les chipsets suivants devraient fonctionner sans aucun problème. Si vous rencontrez un chipset qui ne fonctionne pas, veuillez nous en informer en suivant les instructions de la section « Support » du manuel d’aide. Envoyez les fichiers créés pour une analyse plus approfondie.