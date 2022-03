Le Danemark a le meilleur service Internet global, mais les États-Unis ne sont pas loin derrière

En bref : BroadbandChoices, dans son dernier rapport sur l’indice d’accessibilité à Internet, a constaté que le Danemark avait le meilleur service Internet global sur la base de paramètres tels que la vitesse de téléchargement et de téléchargement, le coût et la couverture Internet mobile. Les États-Unis se sont classés au deuxième rang, à quai pour des vitesses comparativement plus lentes et des prix plus élevés.

Selon le rapport, la vitesse de téléchargement moyenne au Danemark est de 69,4 Mbps. Ce n’est pas la moyenne la plus élevée de BroadbandChoices trouvée (cet honneur appartient au Liechtenstein), mais c’est proche. À titre de comparaison, les États-Unis – qui se classent au deuxième rang au classement général – ont une vitesse de téléchargement moyenne de seulement 27,4 Mbps.

La disparité est encore plus grande du côté du téléchargement, le Danemark affichant une vitesse de téléchargement moyenne de 40,6 Mbps contre seulement 9,0 Mbps aux États-Unis. Le coût de la connectivité est également inférieur au Danemark, où les citoyens paient en moyenne 47,80 $ par mois, contre 62,40 $ aux États-Unis.

C’est en quelque sorte une comparaison de pommes et d’oranges lorsque vous tenez compte de la population. Le Danemark en 2020 avait une population d’environ 5,8 millions de personnes contre près de 330 millions de personnes vivant aux États-Unis en même temps.

La seule chose que les États-Unis Est-ce que a pour avantage son nombre de points d’accès Wi-Fi, qui dépasse de plus de 402 000 ceux du Danemark. Bien sûr, étant donné sa population beaucoup plus importante, cela représente un très petit avantage pour les États-Unis – une moyenne d’environ 811 personnes par hotspot au Danemark contre 806 personnes aux États-Unis.

La situation n’est pas idéale pour ceux qui vivent aux États-Unis, mais elle pourrait être bien pire. Plusieurs pays dont l’Irak, la Somalie, le Yémen et le Liban ont enregistré des vitesses de téléchargement moyennes inférieures à 1 Mbps.

Crédit d’image