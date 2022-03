Office.com lance une nouvelle interface pour les entreprises et les étudiants

La suite bureautique par excellence, Office, continue de se réinventer. On a toujours dit que si quelque chose fonctionne, il ne faut pas y toucher. Cependant, dans Office, ils n’ont pas peur du changement et ils introduisent plus de changements ces dernières années que dans toute leur vie. Changements dans le design, mais aussi dans les fonctionnalités. Aujourd’hui, nous devons parler de la conception d’Office.com et de l’application Office pour Windows qui reçoivent un nouveau design.

Office affiche déjà son nouveau design sur le Web et dans l’application Windows

Microsoft Office.com et l’application Office pour Windows viennent de bénéficier d’une expérience remaniée pour les clients professionnels et éducatifs. La mise à jour veut faciliter la recherche de contenu, quelle que soit l’application utilisée pour le créer. L’application Office et le Web ont désormais un nouvel écran d’accueil avec une section d’accès rapide et un nouveau volet Mon contenu qui affiche les fichiers de toute la suite.

Cette conception lance également un nouveau panneau Créer, qui fonctionne avec toutes les applications Office. Un nouvel outil de modèle vous permet de créer du contenu tel que des documents Word ou des présentations PowerPoint. Comme le reste de l’expérience mise à jour, l’outil de modèle vise à aider les utilisateurs à créer du contenu plutôt qu’à débattre de l’application Office à utiliser.

« Sélectionnez simplement le type de contenu que vous souhaitez créer et vous serez présenté avec plusieurs options de modèle sur plusieurs applications à la fois afin que vous puissiez décider quelle option vous convient le mieux »explique Microsoft dans son annonce.

La nouvelle expérience a été présentée pour la première fois en novembre 2021 lors de l’événement Ignite de Microsoft. Il atteint désormais les entreprises et les établissements d’enseignement. Microsoft souhaite proposer des modifications similaires pour les comptes Microsoft personnels et partagera plus de détails sur ces modifications dans les mois à venir.