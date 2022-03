TSMC a connu un mois record en février et est sur la bonne voie pour une année record

En bref: TSMC vient de connaître son meilleur mois en termes de ventes, et il semble que 2022 pourrait également être sa meilleure année à ce jour. La forte demande de GPU, de CPU, de consoles et de téléphones a été une aubaine pour des fonderies comme TSMC, qui l’utilise pour alimenter les extensions de capacité à Taïwan, au Japon et aux États-Unis.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a publié cette semaine son rapport préliminaire sur ses résultats du premier trimestre 2022. La plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde a déclaré avoir enregistré des ventes de 146,9 milliards de dollars NT (environ 5,2 milliards de dollars) en février.

Il s’agit du chiffre d’affaires enregistré le plus élevé de la société pour le mois de février, et bien qu’il soit en baisse de 15 % d’un mois à l’autre par rapport à janvier, il représente une augmentation de 38 % par rapport à la même période l’an dernier. La différence par rapport à janvier est principalement due aux temps d’arrêt liés aux vacances d’une semaine du Nouvel An lunaire.

TSMC affirme avoir enregistré des ventes combinées de 319,1 milliards de dollars NT pour les deux premiers mois de 2022, soit une augmentation de 36,8 % d’une année sur l’autre. La société s’attend à une hausse des ventes pour ce mois-ci, elle a donc ajusté ses prévisions de revenus pour refléter un objectif de 16,6 milliards de dollars à 17,2 milliards de dollars pour le premier trimestre.

La société a connu une solide performance financière au cours des deux dernières années dans un contexte de demande incessante de puces fabriquées sur ses nœuds de processus avancés. Plus tôt cette année, TSMC a promis de dépenser entre 40 et 44 milliards de dollars pour améliorer sa capacité de fabrication en 2022.

Apple reste le plus gros client de TSMC, avec environ 26 % de ses revenus provenant du géant de Cupertino. Le chipset M1 Ultra récemment annoncé par Apple est le résultat d’une collaboration plus approfondie avec TSMC, impliquant le nœud de processus 4 nm de ce dernier ainsi que sa technologie avancée 2.5D chip-on-wafer-on-substrate with silicon interposer (CoWoS-S).

La fonderie a de nombreuses raisons d’être optimiste quant à l’avenir, car Nvidia aurait dépensé 10 milliards de dollars pour une grande partie de sa capacité de 5 nm. Son nœud de processus de 3 nm semble également prometteur, Qualcomm prévoyant de l’exploiter pour les futures puces de la série Snapdragon 8.

Cette année, TSMC a décidé d’augmenter les prix des plaquettes pour ses nœuds de processus de 7 nm et 5 nm, et si l’histoire est une indication, Apple bénéficiera probablement de la plus petite hausse de prix. D’autres entreprises verront des prix de 10 à 20 % plus élevés à partir du troisième trimestre 2022.

Heureusement, c’est également à ce moment-là que Nvidia et les partenaires AIB d’AMD s’attendent à voir une augmentation de 10 % des livraisons de cartes graphiques, il est donc possible que la hausse du prix des plaquettes n’ait pas d’effet prononcé sur les prix de détail des GPU. Quoi qu’il en soit, TSMC est optimiste quant à ses perspectives et s’attend à ce que ses ventes en 2022 augmentent de 25 à 29 % par rapport à l’année dernière.