La Gamescom aura un élément en personne à son retour en août

La grande image: Gamescom revient cet été avec un élément en personne. L’émission a été forcée de passer au tout numérique en 2020 en réponse à la pandémie mondiale en cours. L’événement de l’année dernière était censé être un hybride avec des éléments en personne et numériques, mais les organisateurs sont passés à un format entièrement numérique en raison d’une augmentation des infections.

La Gamescom se tiendra dans les halls d’exposition de Cologne en Allemagne du 24 au 28 août. Le producteur et animateur Geoff Keighley lancera à nouveau les festivités le 23 août avec une émission spéciale Opening Night Live qui produira sans aucun doute de nombreuses premières mondiales. et des mises à jour sur les projets existants.

Heureux d’annoncer que j’ai signé un nouveau contrat pour continuer à produire et à héberger @gamescom Soirée d’ouverture en direct. Nous vous reverrons en direct à Cologne, en Allemagne, le mardi 23 août. pic.twitter.com/kQVd73s8zP – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 10 mars 2022

Les organisateurs prennent des mesures pour assurer la sécurité des visiteurs. Par exemple, ils utiliseront un système de gestion des admissions amélioré avec un système de file d’attente numérique et des allées plus larges sur le sol du salon. La vente de billets sera également limitée pour aider au contrôle des foules.

La Gamescom 2022 aura également une composante numérique pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au salon en personne.

Les organisateurs adoptent en outre pour la première fois une initiative verte à trois piliers. Il s’appuiera sur des mesures existantes telles que des billets de transport en commun locaux gratuits, des rénovations de salles et la collecte de fonds pour le projet forestier Gamescom afin d’aider à compenser les émissions. Les organisateurs encouragent les visiteurs, les exposants et les parties intéressées à faire un don à la cause s’ils le peuvent.