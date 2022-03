Google enverra des alertes à la bombe à tous les smartphones en Ukraine

En Ukraine, tous les smartphones Android commenceront à recevoir des notifications sur les bombardements imminents. Cela a été annoncé par la société, qui a recalibré le système conçu pour les tremblements de terre.

Les citoyens ukrainiens recevront des avertissements de raid aérien directement sur leur téléphone avant le début des attaques. Cela a été annoncé par Google, présentant une nouvelle fonctionnalité créée en collaboration avec le gouvernement ukrainien et qui permettra aux appareils Android de recevoir des notifications de sécurité sur les attaques aériennes à venir. « Tragiquement, des millions de personnes en Ukraine comptent sur les alertes à la bombe pour se protéger », a expliqué Google dans un communiqué. Le système est basé sur celui conçu pour les avertissements de tremblement de terre et sera lié aux avertissements envoyés par le gouvernement ukrainien.

Dans le Google Play Store, l’application ukrainienne d’alarme avait déjà été mise en évidence par la société précisément parce qu’elle est capable de fournir des notifications importantes sur les attentats à la bombe, mais maintenant les alertes atteindront tous les appareils Android du pays sans qu’il soit nécessaire d’installer une application. L’initiative de soutien fait suite aux décisions prises sur le sol russe, où Google a plutôt réduit sa présence en arrêtant les ventes de produits et services et en supprimant les applications financées par le gouvernement russe de son Play Store européen.

« L’invasion russe de l’Ukraine est à la fois une tragédie et une catastrophe humanitaire en cours », a commenté l’entreprise le 1er mars, expliquant qu’elle s’emploie à « soutenir les Ukrainiens à travers nos produits, les défendre contre les cybermenaces », mettre en avant des informations fiables et de qualité. et assurer la sécurité de nos collègues et de leurs familles dans le pays ». L’initiative activée aujourd’hui sera bientôt disponible sur tous les smartphones Android ukrainiens sans qu’il soit nécessaire d’activer quoi que ce soit : tout comme dans le cas des tremblements de terre, le système Big G enverra automatiquement des notifications relatives aux bombardements entrants sur tous les téléphones du pays.