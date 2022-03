Les benchmarks Apple M1 Ultra le placent devant Core i9-12900K et Xeon W, proche de Threadripper 3990X

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Apple a dévoilé hier le monstrueux M1 Ultra, un SoC que les acheteurs de son nouveau Mac Studio peuvent opter, s’ils en ont l’argent. Cupertino a clairement indiqué que la puce faisait de la nouvelle machine le Mac le plus puissant d’Apple à ce jour, et nous avons maintenant des références pour le prouver.

Benchleaks a repéré la référence Geekbench 5 pour le M1 Ultra à 20 cœurs, qui est essentiellement deux SoC M1 Max reliés entre eux via la nouvelle technologie UltraFusion d’Apple. Les résultats montrent qu’il atteint un score multithread de 24 055 points et un score monothread de 1 793.

La comparaison du M1 Ultra à certaines des autres puces de pointe illustre à quel point le nouveau SoC d’Apple est vraiment puissant. L’Intel Xeon W à 28 cœurs du Mac Pro haut de gamme est 56 % plus lent en performances monocœur (1 152) et 21 % plus lent en multicœur (19 951).

Le M1 Ultra bat également le score multithread du Core i9-12900K (17 204) de 40 %, bien que la puce d’Intel soit la gagnante en matière de performances monothread (1 997). Même le puissant Threadripper 3990X avec ses 64 cœurs ne peut gérer qu’un score multithread 4,5 % plus rapide (25 133), et le M1 Ultra est en avance sur le processeur d’AMD en ce qui concerne le monocœur (1 213).

Ce sont des chiffres impressionnants, mais il faut toujours se rappeler que les benchmarks synthétiques ne reflètent pas toujours les performances réelles, nous devrons donc attendre que le M1 Ultra arrive dans le Mac Studio le 18 mars pour en savoir plus. Si vous voulez le modèle haut de gamme, soyez prêt à payer plus de 10 000 $.

Apple affirme que l’Ultra, fabriquée selon le processus de fabrication 5 nm de TSMC, est la dernière puce de la famille M1. Il comporte 14 milliards de transistors, plus de trois fois le nombre trouvé dans un GPU Nvidia GeForce RTX 3090 et un Intel Core i9-12900K combinés. Il contient également 16 cœurs hautes performances et quatre cœurs d’efficacité, un GPU à 64 cœurs, 800 Go/s de bande passante mémoire et un moteur neuronal à 32 cœurs dans un boîtier qui fait environ huit fois la taille du M1.

En plus de toute cette puissance, Apple affirme que le M1 Ultra a une consommation électrique de seulement 60 watts, ce qui le rend extrêmement efficace par rapport à ses puissants rivaux à puce.

h/t : matériel de Tom